U stravičnoj porodičnoj tragediji koja je potresla Bečej, sedamnaestogodišnji M. G. uhapšen je zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Šumskoj ulici zverski ubio svog oca Jovana G. (54).

Šokantni detalji iz istrage otkrivaju da je tinejdžer, odmah nakon krvavog pira u četvrtak oko 20 časova, sam pozvao policiju i hladnokrvno priznao zločin. Patrola je na adresi zatekla jeziv prizor - osumnjičeni maloletnik je policajce sačekao potpuno krvave glave i ruku, dok je telo njegovog oca ležalo u hodniku bez znakova života.

Prema nezvaničnim saznanjima, dežurnoj službi policije javio se upravo sedamnaestogodišnji M. G., koji je operaterima preneo da se potukao sa ocem i priznao da postoji velika verovatnoća da ga je ubio.

"Kada je policija došla na mesto ubistva, osumnjičeni M. G. je bio vidno uznemiren i potpuno mokar od krvi. Imao je jasne tragove krvi na glavi i na desnoj ruci", objašnjava izvor blizak istrazi u Bečeju.

"Pokušao sam da ga smirim polugom na vratu"

Naš sagovornik dodaje da je maloletnik odmah pripadnicima MUP-a opisao kako je došlo do sukoba, pokušavajući da opravda svoje postupke. Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je brutalno pretukao.

Tinejdžer je policajcima doslovno rekao: "Možda sam ga udavio".

Prema njegovim rečima, nakon što je udario oca, čovek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga "smiri" tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio.

Lekari mogli samo da konstatuju smrt

Policija je telo nesrećnog Jovana G. (54) pronašla na podu u hodniku porodične kuće, okrenuto na bok.

Na lice mesta su odmah poslate patrole i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Nesrećni čovek je podlegao stravičnim povredama na licu mesta, pa reanimacija uopšte nije bila moguća.

Određen pritvor do 30 dana

Maloletni M. G. je odmah lišen slobode na licu mesta. Prema najnovijim informacijama iz istrage, sudija za maloletnike odredio mu je pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Istraga je u toku, a telo ubijenog Jovana G. poslato je na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti.