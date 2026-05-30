Rade Šefer (55) iz Sente, tok kobnog 17 maja pre 11 godina, dan nakon venčanja sina Vlastimira, ubio je šestoro ljudi u mestima Martonoš i Orom na severu Srbije.

Među žrtvama pomahnitalog muškarca našli su se njegova bivša supruga Roza (47), tast i tašta Jene (74) i Gizela Traćik (68), snaja Natalija Bajtai (25) i njeni roditelji Šandor (52) i Karolina (43).

Kako su mediji tada pisali, dan pre masovnog ubistva Rade Šefer je zajedno sa bivšom suprugom prisustvovao svadbi svoga sina Vlastimira. Venčanju, koje je upriličeno u Martonošu, prisustvovala je rodbina kako sa mladoženjine, tako i sa mladine strane.

U jednom trenutku, najverovatnije pod uticajem alkohola, Šefer je prvo došao u verbalnu raspravu sa bivšom suprugom Rozom, a zatim i sa nekolicinom gostiju na proslavi.

- Navodno, nije mu se svidela Natalija. Mislio je da je Vlastimir bolja prilika od nje - rekao je nakon zločina jedan od meštana Martonoša.

Dan nakon venčanja, 17. maja u nedelju rano ujutru, Rade Šefer je krenuo u svoj krvavi pir. U automobil je spakovao lovačku pušku i municiju i zaputio se ka selu Orom gde je živela njegova bivša supruga Roza sa roditeljima.

Međutim, u njihovoj porodičnoj kući zatekao je tasta i taštu Jenea i Gizelu Traćik. Bez reči, kako su tada pisali mediji, Šefer je iz puške ispalio nekoliko projektila u njihovom pravcu i ubio ih na mestu.

Nakon likvidacije Jenea i Gizele, pomahnitali Rade Šefer seo je u svoj automobil i krenuo u pravcu Martonoša. Znao je tačno gde treba da ode, a to je kuća Bajtaija u ovom mestu.

Parkirao je automobil nedaleko od porodične kuće te porodice, a zatim naoružan upao u dvorište. Tom prilikom je navodno rekao: "Ku*ve, sve ću vas pobiti".

Čim je ugledao okupljene, zapucao je u njihovom pravcu.

Hteo da ubije i sina, ali mu nestalo municije

Rade Šefer je tada, kako je dokazano, ubio snaju Nataliju Bajtai, njene roditelje Šandora i Karolinu i bivšu suprugu Rozu.

U jednom trenutku, kako su mediji tada pisali, na nišanu Šefera našao se i njegov sin Vlastimir, ali je pomahnitalom ubici ponestalo municije.

U trenutku dok je po džepovima tražio municiju, Šeferu je sa stolicom u rukama prišao muž njegove svastike Emanuel Danjon. On ga je ubio udarcima stolicom u glavu.

Emanuelu Danjonu nije suđeno za ubistvo jer je dokazano da je Šefera ubio u nužnoj samoodbrani.Radeta su komšije opisivale kao povučenog, a u policiji nije imao dosije. On se godinu dana pre krvavog pira razveo od supruge Roze, a nju je krivio za brak sina sa snajom Natalijom, sa kojim se nije slagao.