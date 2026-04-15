Nataša A. (19) iz sela kod Varvarina tragično je nastradala u saobraćajnoj nesreći u Donjem Adrovcu kod Aleksinca uoči Uskrsa. Njena sestra i prijatelji potresnim rečima oprostili su se od nje.

- Nato moja, uvek si bila posebna, nasmejana, širila si pozitivnu energiju i za svakog si tu šta god da treba. Ja sam u trbi uvek videla najbolju drugaricu i sestru koja je tu Svi su uvek pričali da ličimo jedna na drugu. Prošle smo toliko toga zajedno, i dobre i loše stvari. Da nije bilo tebe, ja nikad ne bih imala najboljeg dečka pored sebe, ti si zaslužna za to i ja sam ti baš zahvalna. Žao mi je što se u poslednje vreme nismo viđale često. Da mogu, vratila bih vreme da te zagrlim i poljubim. Ja znam da si ti sad na nekom lepšem mestu sa kog nas gledaš i sa kog ćeš uvek biti sa nama, kao što si to uvek radila. Zauvek ćeš ostati u mom srcu. Volim te najviše - napisala je Natašina sestra uz njihovu crno-belu fotografiju.

Natašina drugarica na društvenim mrežama napisala je u bolnom opraštanju da svoju drugaricu i dalje čeka, kao da će da se vrati.

- Moja Nale, moj anđeo. Ne mogu da prihvatim da te više nema... I dalje te čekam, kao da ćeš se vratiti iz Aleksinca i sve će opet biti isto. Prošle smo toliko toga zajedno. Sve naše noći, razgovori, suze i smeh, sve što smo delile i kako smo se volele... To niko ne može da razume kao mi. Bila si moja osoba, moj oslonac i deo mene, imale smo toliko planova... Tvoju maturu, koju si jedva čekala, naše leto koje smo zamišljale. Sve je stalo, a ja i dalje čekam tebe. Nedostaješ mi više nego što reči mogu da kažu. Ali nosiću te zauvek u sebi, kroz sve naše uspomene i ljubav koju smo imale. Volim te i čekam te zauvek - napisala je uz kompilaciju videa sa Natašom.

Još jedan u nizu potresnih opraštanja od Nataše objavila je još jedna njena bliska prijateljica. U emotivnom pismu, ona opisuje Natašu kao "svetlost koja je uvek donosila osmeh", osobu koja je bila oslonac i podrška svima oko sebe.

- Nale moj... Ne postoje reči koje mogu opisati ovu bol i prazninu koja je ostala, još uvek ne mogu da poverujem da te više nema, da neću videti tvoj osmeh, čuti tvoj glas i da više nikada nećemo pričati o svemu kao do sada. Sve deluje nestvarno, kao da je samo ružan san iz kog ćemo se probuditi, a onda shvatim da je ovo stvarnost koja previše boli. Bila si osoba koja je nosila svetlost u sebi, uvek vesela, uvek nasmejana, uvek spremna da oraspoloži sve oko sebe. Prošle smo kroz toliko toga, kroz smeh do suza, kroz teške dane, nove ljubavi, školske probleme, brige i radosti. Uvek smo bile jedna uz drugu, bez obzira na sve. Znala sam da, šta god da se desi, imam tebe, a i da ti imaš mene, a sada, kada te nema, ostaje tišina koja najviše boli. Trebalo je da za mesec dana zajedno završimo školu, da zajedno slavimo, da pravimo planove, da gledamo u budućnost sa osmehom, kao i uvek. Trebalo je da zajedno kročimo u neki novi deo života... A sada ostaje praznina i neizmerna tuga što te nema da to doživimo zajedno - napisala je Natašina prijateljica ispod njihovog zajedničkog videa.

Video koji je objavila sačinjen je od mnogo različitih momenata koje su provele zajedno.

- Ne mogu da prihvatim da je život ovako surov i nepredvidiv. U jednom trenutku imaš sve, a u sledećem ostaneš bez svega. Jer ti nisi bila samo moja drugarica, bila si deo mene, deo mog života, moj oslonac i neko ko me je razumeo bez reči. Nedostajaćeš mi u svemu što dolazi, u svim trenucima koje smo trebale da delimo zajedno. Zauvek ćeš živeti u mom srcu, u mojim mislima i u svim uspomenama koje niko ne može da mi oduzme. Počivaj u miru, Nale moj. Zauvek moja drugarica, zauvek moj najlepši anđeo čuvar... Srešćemo se na nekom lepšem mestu ponovo - piše ispod dirljivog video snimka na kome drugarice zajedno plešu i smeju se.

Do tragedije je, podsetimo, došlo oko 4.45 sati ujutru uoči Uskrsa, kada je vozilo kojim je upravljao 23-godišnji mladić iz za sada neutvrđenih razloga prešlo u suprotnu kolovoznu traku, a potom sletelo s puta i udarilo u banderu. Četvoro mladih te večeri vraćalo se sa proslave. Mladić je vozio automobil svoj prijatelja koji je sedeo na suvozačkom mestu, dok su dve devojke sedele na zadnjem sedištu. Mladići su bili vezani, dok devojke, koje su sedele na zadnjem sedištu, nisu.

Alo/Telegraf

