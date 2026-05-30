Bjelopoljac (85) uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 72 sata nakon što je, kako se sumnja, ubio svoju suprugu (85). Ubistvo se dogodilo u bjelopoljskom naselju Rasovo, a prema saznanjima, on je nakon toga pokušao samoubistvo.



- Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon saslušanja, odredio je zadržavanje u trajanju do 72 časa prema osumnjičenom V.D. iz B.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo na štetu oštećene M.D. - saopšteno je iz VDT-a.



Prethodno je dežurni državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, nakon prijave događaja, izvršio uviđaj uz prisustvo ovlašćenih policijskih službenika.

- Kojom prilikom su od strane kriminalističkog tehničara Uprave policije izuzeti predmeti i tragovi radi veštačenja, a telo oštećene upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore - kazali su iz tužilaštva.

Prema dosadašnjoj istrazi, sumnja se da je osumnjičeni V.D. 28. maja, u porodičnoj kući u mestu Rasovo ubio suprugu M.D.

- U daljem toku postupka biće preduzete neophodne mere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu - navodi se u saopštenju.

Dogovorili se da "okončaju muke"?

Prema informacijama RTCG-a, supružnici su se dogovorili da "okončaju muke", budući da su oboje bili u teškom zdravstvenom stanju.

Izvor "Vijesti" kazao je da se sumnja da je Bjelopoljac supruzi ubrizgao velike doze insulina.

(RTCG)