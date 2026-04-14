Stravična saobraćajna nesreća koja se uoči Vaskrsa dogodila u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca, ugasila je život devetnaestogodišnje Nataše A. iz okoline Varvarina. Do tragedije je došlo kada je D. T. (23), upravljajući „opelom“, u kojem se nalazila Nataša, sleteo s puta i najpre udario u betonski propust, a potom se silovito zakucao u betonski stub.

Porodica nastradale devojke oglasila se za Alo!

- Nismo u mogućnosti da pričamo, nije sad trenutak, razumite nas - rekao je član Natašine porodice.

Saobraćajna nesreća se dogodila u selu Donji Adrovac nadomak Aleksinca. U toj nesreći tri osobe su povređene, uključujući i vozača D.T. (23) koji je, kao i suvozač, zadobio lake telesne povrede. Još jedna tinejdžerka (18) povređena je tom prilikom i ona se nalazi u teškom stanju. Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje.

Ona je zadobila ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš".

Vozač "opela" D.T. (23) uhapšen je nakon pregleda u Opštoj bolnici zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, upravljajući "opelom" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom i u betonski stub, usled čega je Nataša A. (19) putnica u vozilu preminula.

Takođe, alkotestom je utvrđeno je da je D. T. vozilom upravljao sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio i pod uticajem benzodiazepina.

BONUS VIDEO: