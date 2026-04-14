Stravična saobraćajna nesreća koja se uoči Vaskrsa dogodila u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca, ugasila je život devetnaestogodišnje Nataše A. iz okoline Varvarina. Do tragedije je došlo kada je D. T. (23), upravljajući „opelom“, u kojem se nalazila Nataša, sleteo s puta i najpre udario u betonski propust, a potom se silovito zakucao u betonski stub.

U potresnoj ispovesti za Alo! rođak nastradale devojke, drhtavim glasom, otkriva kako je došlo do tragedije.

- Nataša je trebalo da ode da proslavi Vaskrs kod drugarice u Aleksincu, pitala je oca, on joj je dopustio da ode kod nje, a to je jedno 50 kilometara od našeg sela. U jednom trenutku oko pola 5 policija je pozvala njenog oca i saopštila mu da mu je ćerka stradala. Pričaju da su Nataša i njena drugarica sedele pozadi, a da su dva momka bila napred. Od siline udarca, auto je prvo udario u neki propust, pa se zakucao u banderu. Jadan čovek, izgubi ćerku jedinicu – priča za naš list neutešni rođak.

Vozač D. T. (23) je uhapšen i tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Zbog kombinacije alkohola i lekova za smirenje kojom je ugasio jedan život i ugrozio drugi, preti mu višegodišnja robija.

Istraga je utvrdila da je vozač bio pod dejstvom alkohola, a alkotestiranjem utvrđeno mu je 1,14 promila alkohola u organizmu, a bio je i pod dejstvom benzodiazepina. Dok je on prošao sa lakšim povredama, za Natašu, koja je sedela na zadnjem sedištu, spasa nije bilo.

