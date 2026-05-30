Aleksandar Nešović Baja (52), koji je 12. maja ubijen u beogradskom restoranu na Senjaku, sahranjen je juče na Bežanijskom groblju u Beogradu. Sahrani je, osim njegovih najmilijih, sina i supruge, prisustvovao veliki broj prijatelja, njih više od 500.

Aleksandrovo telo, prekriveno vencima na kojima su bile ispisane potresne reči oproštaja, bilo je izloženo u porti crkve na Bežanijskom groblju, dok su bi njegovi najmiliji dostojanstveno stajali kraj sanduka.

Zagrljeni su stajali Aleksandrov sin i Bajina supruga dok je pristizala reka ljudi koja je došla da im izjavi saučešće, pokloni se pred Bajinim telom i zapali mu sveću. Okupljeni, koji su se tiskali u redu, tiho su govorili između sebe kako je Baja bio veliki čovek plemenitog srca, spreman svakome da pomogne. Došli su svi, stara garda, ekipa iz Bloka 45, a među njima su bile i osobe koje su nekada bile označavane kao pripadnici Kekinog klana.

U jednom trenutku, nakon što je stigao muškarac u pratnji više krupnih momaka, žamor je utihnuo i sve oči bile su nekoliko sekundi uprte ka njemu, nakon čega je počelo opelo praćeno crkvenim horom. Uz zvuke crkvenih zvona i pesmu crkvenog hora, tužna kolona krenula je da isprati Aleksandra na njegov večni počinak. U koloni iza sanduka, ne skrivajući suze, išla je Aleksandrova supruga, dok ju je pod ruku držao njegov sin, čvrsto stegnute vilice kako ne bi pokazao koliko mu je teško zbog gubitka oca.

Po dolasku na grobno mesto ponovo su se oglasila crkvena zvona, a zatim se začula pesma crkvenog hora. Pre nego što je Aleksandrovo telo položeno u grobnicu, zasvirale su gusle, a guslar je zapevao pesmu o ubijenom Aleksandru. Odmah posle guslara, Aleksandrov sin oprostio se od oca potresnim govorom.

– Uspomenu na tebe uvek ćemo nositi sa sobom. Živeo si za nas svaki svoj dan i na tome smo ti večno zahvalni. Ponosni smo na tebe. Ostati čovek kao što si ti podvig je koji će zauvek ostati naša inspiracija i snaga. Ponos je slaba reč da opiše šta osećamo jer smo tvoji. Želim da znaš i želim da ti obećam da ćemo tvoje delo nastaviti i da ćemo beskompromisno ostati na putu koji si za nas isklesao... Obećavam da ćeš na nas biti ponosan – deo je potresnog govora koji je održao sin ubijenog Aleksandra.

Nakon govora, supruga Aleksandra Nešovića na sanduk je bacila belu kalu.

Podsetimo, nakon što je 13. maja prijavljen Aleksandrov nestanak, jake policijske snage krenule su u potragu za njim. Dva dana kasnije obavljen je uviđaj u restoranu, nakon čega su usledila i prva hapšenja. Četiri dana nakon ubistva Baje pronađen je automobil marke „hjundai“ u Putincima, koji je korišćen za transport njegovog beživotnog tela. Osam dana nakon početka potrage, odnosno 21. maja, policija je u Jarkovcima kod Inđije pronašla bure za motorno ulje u kojem je bilo zabetonirano telo, koje je nekoliko dana kasnije identifikovano kao telo Aleksandra Nešovića.

– Zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu A. N. 12. maja 2026. godine u restoranu, kao i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 osoba – ranije je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

LUKSUZNE LIMUZINE I CRNE KOŠULJE

Ispred groblja bili su parkirani luksuzni automobili sa različitim registarskim tablicama iz Srbije, Crne Gore i BiH. Skoro svi koji su došli da ubijenom Aleksandru odaju poslednju počast bili su obučeni u crne košulje, u znak velike žalosti.