Stravična saobraćajna nesreća koja se uoči Vaskrsa dogodila u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca ugasila je život devetnaestogodišnje Nataše A., iz okoline Varvarina. Do tragedije je došlo kada je D. T. (23), upravljajući „opelom“ u kojem se nalazila Nataša, sleteo s puta i najpre udario u betonski propust, a potom se silovito zakucao u betonski stub.

U potresnoj ispovesti za Alo! rođak nastradale devojke drhtavim glasom otkriva kako je došlo do tragedije.

Nataša je kobne večeri želela da praznik provede sa drugaricom.

- Nataša je trebalo da ode da proslavi Vaskrs kod drugarice u Aleksincu, pitala je oca, on joj je dopustio da ode kod nje, a to je jedno 50 kilometara od našeg sela. U jednom trenutku oko pola pet policija je pozvala njenog oca i saopštila mu da mu je ćerka stradala. Pričaju da su Nataša i njena drugarica sedele pozadi, a da su dva momka bila napred. Od siline udarca auto je prvo udario u neki propust, pa se zakucao u banderu. Jadan čovek, izgubi ćerku jedinicu - priča za naš list neutešni rođak.

Nataša je bila dete za primer, vredna učenica Medicinske škole u Kraljevu, gde je i stanovala tokom školske godine. Otac je svaki slobodan trenutak koristio da ugodi svojoj mezimici.

- Često sam je viđao kada dolazi u selo kod svojih, otac ju je stalno vozio, tako je lepo brinuo o njoj. Pričaju da je planirao da joj kupi stan u Beogradu jer, kako sam čuo, planirala je da upiše medicinu da bude doktorka, a bila je odlična učenica. Htela je da bude doktora... a sada je spuštaju u zemlju - objašnjava naš sagovornik.

Meštani sela kod Varvarina za ovu porodicu imaju samo reči hvale, opisujući ih kao izuzetno radne i čestite ljude.

- Natašina baka je decenijama radila u Austriji, a po povratku je pokrenula privatni biznis, proizvodnju jagoda na hektaru zemlje. To je radna, vredna porodica. U selu će vam za njih svako reći sve najlepše. Prošle godine ih je zadesio smrtni slučaj, kada je Nataši preminuo deda, a sada i ovo... Njena majka iz ranijeg braka ima dva sina, oni su već odrasli ljudi - dodaje rođak.

Dok se Varvarin spremao juče za sahranu koja je održana juče u 14 sati, oči javnosti uprte su ka UKC „Niš“. Tamo se lekari bore za život druge tinejdžerke (18) koja je takođe bila u vozilu.

Vozač D. T. (23) je uhapšen i tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Zbog konzumiranja alkohola i lekova za smirenje, čime je ugasio jedan život i ugrozio drugi, preti mu višegodišnja robija.

Istraga je utvrdila da je vozač bio pod dejstvom alkohola, a alkotestiranjem utvrđeno mu je 1,14 promila alkohola u organizmu, a bio je i pod dejstvom benzodijazepina. Dok je on prošao sa lakšim povredama, za Natašu, koja je sedela na zadnjem sedištu, spasa nije bilo.

Nataša je sahranjena na lokalnom groblju u okolini Aleksinca, a veliki broj sugrađana došao je da se oprosti od nje. Porodica, prijatelji, rođaci i njeni školski drugari nisu mogli da zadrže suze zbog gubitka koji je ceo kraj zavio u crno.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

