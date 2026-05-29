Poznati američki novinar Taker Karlson ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je tokom rasprave o ulozi NATO saveza postavio pitanje koje je brzo postalo viralno na društvenim mrežama.

Govoreći o tvrdnjama da je NATO isključivo odbrambeni savez, Karlson je podsetio na bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i upitao:

– A ko je u Jugoslaviji napao NATO? – rekao je Karlson tokom debate sa britanskim voditeljem Pirsom Morganom.

„NATO nije samo odbrambeni savez“

Tokom razgovora Karlson je osporio tvrdnje da NATO nikada nije delovao ofanzivno.

Podsetio je na bombardovanje Beograda i drugih gradova tokom 1999. godine, navodeći da tada nijedna članica Alijanse nije bila napadnuta.

– Gde ste bili tokom rata u Jugoslaviji kada su bombardovali Jugoslaviju? – poručio je Karlson.

Njegove izjave izazvale su veliki broj reakcija, posebno u Srbiji, gde se NATO bombardovanje i dalje smatra jednom od najtežih tema iz novije istorije.

Ponovo otvorena rasprava o bombardovanju Srbije

Karlsonove reči brzo su se proširile internetom, a mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je otvorio pitanje koje se retko pominje u zapadnim medijima.

NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije trajalo je od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Tokom vazdušnih udara gađani su brojni vojni, infrastrukturni i civilni objekti širom zemlje.

Bombardovanje je ostalo jedna od najspornijih tema u odnosima Srbije i Zapada, a posledice tog perioda i danas izazivaju političke i društvene rasprave.

Karlson i ranije govorio o Srbiji

Ovo nije prvi put da Taker Karlson govori o Srbiji i NATO intervenciji.

Američki novinar je i ranije kritikovao politiku Alijanse prema Balkanu, navodeći da primer Jugoslavije pokazuje da NATO nije delovao samo kao odbrambena organizacija.

Upravo zbog toga njegova najnovija izjava ponovo je izazvala veliku pažnju i otvorila raspravu o događajima iz 1999. godine, skoro tri decenije nakon bombardovanja Beograda i drugih gradova Srbije.