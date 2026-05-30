Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novo upozorenje za teritoriju Srbije zbog očekivanih grmljavinskih nepogoda u periodu od 1. do 4. juna. Prema najavi, u prvim danima naredne sedmice očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost pojave grada i količine padavina koje mogu premašiti 20 milimetara za kratko vreme.

RHMZ navodi da će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja u rasponu od jednog do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja vremenskih uslova. Već 1. jun doneće nestabilno vreme, sa povremenim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje.

Meteorolozi upozoravaju da se tokom ovog perioda mogu očekivati i grmljavinske nepogode praćene gradom, jakim olujnim vetrom i intenzivnim padavinama. Najizraženiji vremenski procesi predviđeni su u centralnim delovima dana, kao i u popodnevnim i večernjim satima, pojašnjava meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf.

U nastavku sedmice zadržaće se promenljivo oblačno vreme, uz samo lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa, dok se blago osveženje očekuje sredinom sledeće sedmice.

Prognoza za jun

Meteorolog Ivan Ristić rekao je za Kurir da se u prvoj polovini juna očekuju maksimalne temperature između 26 i 31 stepen, a da će nekim danima lokalno temperatura biti i preko 31.

- Minimalne će biti u rasponu od 14 do 20 stepeni. Od ponedeljka 1. juna ulazimo u nestabilni period i cela prva polovina meseca će biti promenljiva sa smenom oblačnosti, pljuskovina, grmljavina, olujnog vetra, a lokalno i grada. Ponegde može pasti i od 30 do 50 mm kiša, a to se odnosi najviše na predele zapadne Srbije - navodi Ristić i dodaje:

- U utorak manja pauza, a od srede ponovo nestabilno vreme kakvo će biti sve do 15. juna. Dobra vest je da će biti relativno toplo i da nema najave jačeg zahlađenja s tim što će vremenske prilike stalno menjati te bi valjalo pratiri radare i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

