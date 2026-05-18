Početkom godine, Fondacija “Humama srca” pokrenula je veliku humanitarnu akciju kako bi javnost upoznala sa teškom situacijom u kojoj se nalazila porodica Babić iz sela Bačina kod Varvarina. Zahvaljujući ljudima velikog srca, brojnim donatorima, partnerima i svima koji su delili njihovu priču, prikupljena su sredstva za izgradnju novog doma.

Danas, nekoliko meseci kasnije, porodica Babić konačno otvara vrata svoje nove kuće, mesta koje će im doneti sigurnost, dostojanstven život i bezbrižnije detinjstvo njihovih ćerki.

Marko i Anđela Babić sa ćerkama Helenom, Lenom i Tarom živeli su u kući staroj više od devet decenija, sagrađenoj od blata, bez kupatila i tekuće vode. Iza urednog dvorišta krila se svakodnevna borba sa vlagom, hladnoćom i neizvesnošću da bi dotrajali krov svakog trenutka mogao da popusti.

Devojčice su odrastale u veoma skromnim uslovima, voda se zagrevala na šporetu, kupanje je bilo u koritu, a tokom zime prozori su se zatvarali ćebadima i krpama kako bi se sačuvalo malo toplote. Uprkos svemu, porodica Babić nikada nije izgubila veru, ljubav i međusobnu podršku.

Marko, koji je još kao dečak ostao bez roditelja, godinama je vredno radio u fabrici kablova kako bi svojoj porodici obezbedio bolju budućnost, dok je Anđela svakodnevno stvarala toplinu doma i trudila se da njihove ćerke ne osete težinu života u siromaštvu.

Najstarija ćerka Helena maštala je o tome da jednog dana proslavi rođendan u pravoj kući i pozove drugarice na druženje. Zahvaljujući humanosti velikog broja ljudi, taj san danas postaje stvarnost.

Porodica Babić sada dobija novi dom, mesto sigurnosti, zdravog odrastanja i novih uspomena. Ovaj projekat realizovan je uz podršku brojnih kompanija, a značajnu logističku pomoć pružila je i Opština Varvarin.

Posebno mesto u ovoj priči zauzima Miroljub Jovanović, koji je svoje znanje i rad poklonio porodici Babić i izveo keramičarske radove bez ikakve nadoknade.

Nova kuća porodice Babić nije samo građevina, ona je simbol zajedništva, solidarnosti i vere u ljude. Ova priča još jednom potvrđuje da humanost može da promeni nečiji život i da se, kada se ljudi udruže oko jednog cilja, ne grade samo zidovi, već pravi dom.