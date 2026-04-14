Društvene mreže preplavili su snimci opraštanja od stradale devojke, Nataše A. (19), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. aprila u Aleksincu.

- Postoje praznine koje se nikada ne popune i tuga za koju nema leka. Bila si više od drugarice, bila si neko ko čini ovaj svet boljim mestom. Teško je zamisliti sutra bez tebe. Hvala ti na iskrenosti, na podršci i na svim onim zajedničkim trenucima koje sada čuvam kao najveće blago. Nedostajaćeš mi u svemu što dolazi, ali obećavam da ću te pominjati samo sa osmehom, baš onako kako bi ti želela. Ne mogu da prihvatim da te više nema i da je sve ovo stvarnost. Hvala ti za svaki osmeh, za svaku tajnu koju smo podelile i za to što si bila deo mog života. Tvoja dobrota i svetlost će zauvek ostati u meni. Putuj s anđelima, draga moja, nikada te neću zaboraviti - pisalo je u emotivnoj poruci koju je Natašina drugarica podelila na društvenoj mreži uz snimak sa njihovim zajedničkim fotografijama.

Nataša je ove godine trebalo da završi srednju školu i maturira, a njeni prijatelji u objavama ističu da se veoma radovala tom događaju.

- Ne mogu da prihvatim da te više nema… I dalje te čekam, kao da ćeš se vratiti iz Aleksinca i sve će opet biti isto. Prošle smo toliko toga zajedno. Sve naše noći, razgovori, suze i smeh sve što smo delile i kako smo se volele… to niko ne može da razume kao mi. Bila si moja osoba, moj oslonac i deo mene. Imale smo toliko planova… tvoju maturu koju si jedva čekala, naše leto koje smo zamišljale. Sve je stalo, a ja i dalje čekam tebe. Nedostaješ mi više nego što reči mogu da kažu. Ali nosiću te zauvek u sebi, kroz sve naše uspomene i ljubav koju smo imale. Volim te i čekam te zauvek - pisalo je.

Saobraćajna nesreća se dogodila u selu Donji Adrovac nadomak Aleksinca. U toj nesreći tri osobe su povređene, uključujući i vozača D.T. (23) koji je, kao i suvozač, zadobio lake telesne povrede. Još jedna tinejdžerka (18) povređena je tom prilikom i ona se nalazi u teškom stanju. Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje.

Ona je zadobila ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš".

Vozač "opela" D.T. (23) uhapšen je nakon pregleda u Opštoj bolnici zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, upravljajući "opelom" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom i u betonski stub, usled čega je Nataša A. (19) putnica u vozilu preminula.

Takođe, alkotestom je utvrđeno je da je D. T. vozilom upravljao sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio i pod uticajem benzodiazepina.

(Blic)