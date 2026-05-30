Program se sprovodi u okviru takozvanog drugog stuba sporazuma AUKUS, koji je usmeren na razvoj naprednih vojnih tehnologija, uključujući kvantno računarstvo, podvodne sisteme, hipersonične tehnologije, veštačku inteligenciju i sajber tehnologije, prenosi Rojters.

"Vodeći projekat obezbediće skup veoma prilagodljivih višenamenskih tereta za bespilotna podvodna vozila (UUV), namenjenih podršci podvodnim operacijama i očuvanju naše zajedničke prednosti u pomorskom domenu“, rekao je Hegset.

Pakt AUKUS, koji su tri zemlje formirale 2021. godine, deo je njihovih nastojanja da odgovore na rastući uticaj Kine u Indo-pacifičkom regionu, navodi agencija.

Kina je sporazum AUKUS ocenila kao opasan i upozorila da bi mogao da podstakne regionalnu trku u naoružanju.

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da će projekat omogućiti savezničkim snagama pristup najnaprednijim tehnologijama na bojnom polju.

"To će našim snagama veoma brzo da obezbedi najmodernije borbene tehnologije, dok zajedno budemo proizvodili niz najsavremenijih senzora i sistema naoružanja za podvodne dronove", istakao je Hili.

Govoreći zajedno sa Hegsetom i australijskim ministrom odbrane Ričardom Marlsom na marginama Šangri-La dijaloga u Singapuru, Hili je ocenio da je u okviru AUKUS-a predugo bilo više razgovora nego konkretnih rezultata.

