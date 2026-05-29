Zorana Mihajlović ogolila je strukturu blokadera tokom gostovanja na Euronews Srbija.

"Za koga radite? Sa kim ste potpisali ugovor o radu? Sa fakultetom. Znači država vas plaća. Prosečna plata profesora u januaru je iznosila 176.000 dinara, bez minulog rada, bez svih drugih stvari. To je plata."

"Pa imate primanja, videla sam da ste jako angažovani, te Institut za mentalno zdravlje, pa razni Instituti za psihologiju, nekoliko, i tu takođe nešto dobijate, sigurno ne radite na lepe oči, jel tako?"

"Pola-pola," odgovorio je.

"Dobijate neki novac. To je takođe sve državno. Znači plaća vas dalje država."

"Učestvujete na raznim projektima, koji mogu da budu sa nekim stranim kućama, itd, dobijate novac. Ali šta još radite? I to nije sporno, vi radite za državu, vi ste državni službenik."

"Ali u isto vreme ste i između ostalog i u NVO MASA, jel tako? Dakle u tom koordicionom odboru te MASE, pozivam sve da ukucaju pada pogledaju, nalaze se profesori, stručnjaci, eksperti... svi na raznim državnim univerzitetima i institutima. I svi rade protiv države! Jer sve u toj MASI je protiv države. Svako saopštenje, svaka aktivnost..."

"Kako se finansirate? Imate dve kolone prihoda: Jedna je prihodi od stranih udruženja, i druga je prihodi od stranih vlada! 1,3 miliona od udruženja, i još milion od drugih Vlada. Kad se pogledaju projekti, mislim ja sam stvarno zgrožena, sa ove strane primate od države ne male pare. Ne vi, nego svi profesori na univerzitetima. A ovde u isto vreme ste u udruženju i radite protiv države sve vreme!"