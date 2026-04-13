Teška nesreća na gradilištu dogodila se u Ulici Remzija Hodže u Uroševcu kada je radnik (59) pao sa šestog sprata.

Portparol tzv. kosovske policije za region Uroševca Kanun veseli potvrdio je da je došlo do nesreće, da je policija obaveštena, da je u toku policijska istraga i da su na mesto nesreće izašli forenzičari i radna inspekcija.

"U ponedeljak, 13. aprila oko 11.45 sati primljena je informacija da je jedna osoba pala sa zgrade u izgradnji. Policijska patrola je odmah izašla na lice mesta, gde je Hitna pomoć utvrdila smrt žrtve. Sumnja se da je žrtva 59-godišnji muškarac, koji je pao sa šestog sprata u izgradnji. Policija je obezbedila mesto događaja, a obavešteni su istražni organi, regionalni forenzičari i radna inspekcija. Dodatne informacije biće dostupne naknadno", saopšrila je kosovska policija.

