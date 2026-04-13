"Žena (1971), povređena na Bulevaru Mihajla Pupina kod Norka padom drvene konstrukcije, sa višestrukim povredama prevezena je u svesnom stanju u Urgentni centar na odeljenje reanimacije", naveli su iz Zavoda za urgentnu medicinu.





Kako su dodali, lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu i posle početnog zbrinjavanja, žena je na odeljenje reanimacije prevezena radi daljeg praćenja stanja.









Policija je prijavu o padu dela drvene konstrukcije dobila u 14.15 časova, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Novi Sad

U toku je uviđaj.





