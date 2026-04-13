Crna hronika
PALA SKELA S TRŽNOG CENTRA U NOVOM SADU Povređena žena, završila na reanimaciji
Policija je prijavu o padu dela drvene konstrukcije dobila u 14.15 časova, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Novi Sad
Drvena konstrukcija koja je bila deo skele na tržnom centru "Nork" u Novom Sadu pala je danas nešto posle 14 časova, a povređena je jedna žena, koja je u svesnom stanju prevezena u Urgentni centar, rečeno je za Tanjug iz PR službe Zavoda za urgentnu medicinu.
"Žena (1971), povređena na Bulevaru Mihajla Pupina kod Norka padom drvene konstrukcije, sa višestrukim povredama prevezena je u svesnom stanju u Urgentni centar na odeljenje reanimacije", naveli su iz Zavoda za urgentnu medicinu.
Kako su dodali, lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu i posle početnog zbrinjavanja, žena je na odeljenje reanimacije prevezena radi daljeg praćenja stanja.
Policija je prijavu o padu dela drvene konstrukcije dobila u 14.15 časova, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Novi Sad.
U toku je uviđaj.
