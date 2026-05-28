Popularni novinar i voditelj Milomir Marić doživeo je nedavno prilično neprijatnu, ali i komičnu situaciju tokom gostovanja u jutarnjem programu kod Vanje Bulića na Tanjug TV-u.

Dok je sedeo stolica se iznenada naglo spustila, zbog čega je Marić izgubio ravnotežu i jedva se pridržao da ne završi na podu.

Ovu neočekivanu dramu ispratio je uzvik Vanje Bulića.

- Pade čovek! - uzviknuo je Bulić.

Prisutni u studiju su odmah pritrčali u pomoć, a Milomir Marić je celu situaciju prihvatio sa osmehom. Nakon što je stolica nameštena na odgovarajuću visinu, emisija je normalno nastavljena.

"Bilo je lakše da ukrade od mene"

Pored ovog nesvakidašnjeg peha, Marić je iskoristio priliku da otvori dušu o svom nedavnom prelasku sa "Hepi" televizije na "TV Prva". Osvrnuo se na činjenicu da je njegova bivša televizija zadržala naziv kultne emisije "Ćirilica", koju sada vodi drugi voditelj.

- Taj što je oteo meni "Ćirilicu" hteo je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim, tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je Marić u svom stilu.

