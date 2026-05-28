Željko Bebek je svojevremeno doživeo nesvakidašnji peh kada je pao na nastupu u Beču.

Usred koncerta se srušio na bini, a snimak pada postao je viralan na društvenim mrežama, te uznemirio javnost.

Bebek je tada, tokom izvođenja jedne od svojim pesama, pao kao pokošen.

Pokušao je da ustane, ali je ponovo pao, te je potražio pomoć od svoje ekipe.

Pevao na proslavi Oluje

Podsetimo, nakon što se u javnosti pojavila vest da će Bebek nastupiti u Hrvatskoj, on se oglasio za domaće medije i otkrio da taj nastup nije ugovoren.

- Pa ja ne znam još uvek. Nisam siguran. Mislim da neću nastupati. Ne znam stvarno. Nisam ni video da su objavili na Fejsbuku. Ja sam još uvek na odmoru - rekao je pevač, a na pitanje da li će pevati ako ga pozovu, rekao je:

- Pa, ne verujem.

Na pitanje da li je promenio mišljenje ili nastup povodom proslave zločinačke Oluje nije ni bio u planu, Bebek nije dao konkretan odgovor.

- Nemam ja nikakvo mišljenje. Ovo je posao koji ako uplate radiš, ako ne ništa, onda je to "kad na vrbi rodi grožđe". Za sad je da ne znam ništa, evo. Nije posao nikakav sklopljen, uređen, pa videćemo - rekao je pevač tada za Telegraf.

BONUS VIDEO: