Novi Pazar zavijen je u crno zbog užasne saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila devojčica Meleka R. u 16. godini života.

Ona se nalazila na trotinetu sa svojom drugaricom kada je na magistralnom putu kod Novog Pazara na njih naleteo automobil "folksvagen golf".

Usled stravičnog udarca, nesrećna Meleka R. je odletela nekoliko metara dalje i ona je uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i naporima lekara preminula nakon više od dva sata borbe u bolnici.

Njena drugarica Džana N. (15), koja je bila za upravljačem električnog trotineta u trenutku nesreće, zadobila je višestruke prelome ruke. Ona je nakon ukazane prve pomoći transportovana za Beograd, gde će biti podvrgnuta daljoj dijagnostici i lečenju. Prema informacijama iz medicinskih izvora, devojčica se trenutno nalazi van životne opasnosti, što predstavlja jedinu olakšavajuću vest u teškoj tragediji koja je potresla Novi Pazar.

Objavljeno je vreme i mesto sahrane Meleke R, a kako Alo! saznaje, ona će se obaviti u nedelju 12. aprila na seoskom groblju Čašić Dolac.

- Preselila se na Ahiret dana 10.04.2026. u 16.30 časova u 16. godini života. Dženaze će se obaviti u nedelju 12.04.2026. na seoskom groblju Čašić Dolac, a polazi od Islamskog centra Gazilar sa Podne namaza. Hatar će se obavljati u porodičnoj kući - navedeno je na umrlici koju su objavili ožalošćeni otac, majka i sestra, kao i ostali članovi rodbine.

