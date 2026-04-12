Pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš su u braku četiri decenije, a na njen 70. rođendan obnovili su zavete u domu u Krnjači gde je veselju prisustvovao veliki broj estradnih ličnosti.

Ono što gotovo niko ne zna jeste da je Zorica starija od Kemiša. Ona je rođena 29. juna 1955. godine, dok je Miroljub tri godine mlađi od nje, odnosno rođen je 1958. godine.

Ovaj par uživa u ljubavi dugi niz godina, a da su se potrudili da zaista sve bude savršeno u njihovom bitnom danu, pokazuje i pozivnica za svadbu sa zlatnim slovima.

- Pre tačno četiri decenije zakleli smo se na večnu ljubav. Godine su prošle, ali srce i dalje bira isto. Zato želimo da, okruženi onima koje volimo, još jednom izgovorimo "DA" - jedno drugom i ljubavi koja traje. Budite deo naše svečanosti obnove zaveta braka. Na mestu gde se ljubav i radost sreću - pisalo je na pozivnici prošlog leta.



- Ovo je prvi put da će neko praviti obnavljanje zaveta, a po našem srpskom jeziku se to kaže svadba. Napravićemo pravu feštu. Nama je sada ostalo da ispunjavamo sebi želje jer nismo imali pravu svadbu. Venčali smo se u pet popodne, a ja sam se u pola tri te noći porodila, tako da sam bila mlada koja je imala 100 kilograma. Za moju svežinu, tu je zaslužan Miroljub. Znate, kad imate sreću da se probudite pored nekoga koga volite, to je već dovoljan okidač za ceo dan da bude sve kako treba. A sledeće godine obeležavamo 40 godina braka. On hoće da me ponovo zaprosi, ali možda neću pristati - rekla je Zorica prošle godine.

