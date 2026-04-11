Meštanin aleksinačkog sela Donji Adrovac Siniša Ž. među prvima je stigao na mesto stravične saobraćajne nesreće na stotinak metara od svoje kuće, koja je za posledicu imala smrt jedne i povređivanje tri mlade osobe.

Auto udario u banderu

Do tragedije je došlo jutros oko 4.45 sati, kada je vozilo “opel” kojim je upravljao mladić (23), krećući se iz pravca Aleksinca, prešao na drugu stranu kolovoza i udario u banderu. Devojka (19) okoline Varvarina je ostala na mestu mrtva, a vozač i njegov prijatelj iz Aleksinca zbrinuti su u Opštoj bolnici u ovom gradu, gde je ustanovljeno da imaju lakše povrede i otpušteni su na kućno lečenje. Još jedna devojka stara 19 godina, takođe Aleksinčanka, zadobila je teške povrede.

Siniša Ž. objašnjava da ga je iz sna trgnula neobjašnjiva buka za koju je isprva pomislio da je grmljavina.

- Čuo sam tri udarca, a onda je nastala tišina. MIslio sam a je grmljavina, ali posle sedam, osam minuta začula se galama. Pomislio sam da su čuju neki pijani ljudi, ispostavilo se da sam bio u pravu i ali nisam znao da se dogodio udes. Ubrzo su se začula policijska kola pa sam se zaputio do tog mesta da vidim šta se dešava - priča Siniša.

Taksista prvi naišao

Kako dalje navodi svedok tragedije, na putu ga je dočekao stravičan prizor.

- Jedna devoka je ležala na ulici, nije davala znake života, ispala je iz kola. Ostalo troje nisam video jer ih je Hitna pomoć odvezla neposredno pre mog nailaska. Žalosno je bilo videti to, svašta sam u životu video ali uvek je teško. Udarac je bio silovit, čak mislim da je došlo do neko tumbanja jer sam čuo tri zvuka udaranja. Kako sam saznao, neki taksista iz Prćilovice je prvi naišao na mesto nesreće i alarmirao policiju i Hitnu pomoć, ali toj devojci nije moglo da se pomogne - zaključuje sagovornik.

Druga devojka životno ugrožena

Policija je zvanično potvrdila ovaj događaj, smrt jedne i povređivanje još tri osobe. Prema navodimo UKC Niš, najteže povrede zadobila je putnica (19) koja je u stanju životne ugroženosti.

- Pacijentkinja je primljena sa ozbiljnom multitraumom. Hirurški je zbrinuta, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u stanju životne ugroženosti - navela je ova zdravstvena ustanova.

Policija je obavila uviđaj, obavešteno je nadležno tužilaštvo, a uzroci nesreće se utvrđuju.

