Zoran Ivanović (53), privrednik iz Beograda, priznao je juče u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da je 15. feburara u svom stanu u centru Beograda, na Vračarau, sa Lazarom Stevićem i maloleltnicom satima mučio i zlostavljao Marka Gvozdenovića, sina pevačice Snežane Đurišić. Posle priznanja u sudnici Ivanović je, odlukom sudije Dušice Ristić, osuđen na godinu dana kućnog zatvora, dok će se postupak protiv Lazara Stevića (26) nastaviti, dok se protiv maloletnice postupak već vodi odvojeno.



Sudija je Ivanoviću izrekla i meru zabrane približavanja Gvozdenoviću na manje od 300 metara i komunikacije sa njim u naredne tri godine.



Kobnog dana, kako je priznao, sa Stevićem i maloletnicom zatvorio je mimo njegove volje Marka Gvozdenovića u njegov stan i satima ga držali zatočenog. Uzeo mu je mobilni telefon i razbio ga, skalperom mu isekao patike.

- U dogovoru sa maloletnicom namamili su ga u stan. Kada je Gvozdenović nameravao da krene, Ivanović mu se obratio rečima: "Nema mrdanja, gde si krenuo?" i tada je počeo horor u stanu.

Vlasnik stana je počeo da pušta pesme njegove majke Snežane Đurišić, a svo troje da ga brutalno maltretiraju - otkriva izvor.

Ivanović je, kako dodaje, u potpunosti priznao da su mu skalpelom isekli patike, potom ga udarali tupim delom satare u glavu. On je pokušao da pobegne, ali mu je prišao Stević, uhvatio ga oko vrata i vratio nazad. Tukli su ga i udarali po telu, rukama i glavi, zbog čega je sin poznate pevačice zadobio brojne povrede.

- Dok je pretučen i oboren ležao na zemlji, prišla mu je maloletnica i pljunula mu u usta, a zatim ugasila cigaretu na njegovom jeziku i šutnula ga u grudi - navodi sagovornik.

Osim što su ga brutalno pretukli, Marka Gvozdenovića su i na svirep način ponižavali.

- Ivanović je naterao Gvozdenovića da mu poliže stopala,a potom ga je tukao zamrznutim mesom po glavi, dok ga je Stević udarao staklenom flašom. Vlasnik stana, potom mu je plastičnim vezicama vezao ruke i naterao ga da poliže sopstvenu krv s poda. Nakon toga, doneo je iz toaleta čašu urina i prisilio ga da popije mokraću koju mu je sipao u usta, dok mu je Stević držao vilicu. Marka Gvozdenovića, Ivanović je potom bičem udario nekoliko puta, a onda ga naterao da skine odeću i istušira se - piše u optužnici Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, čije je navode Ivanović priznao pred sudom.

Kako se navodi, pošto se Gvodenović istuširao, a Stević i maloletnica otišli iz stana, Ivanović je nastavio da ga polno uznemirava.

- Doveo ga je nazad u sobu i rekao mu: "E, sad ću ja da uživam, a možda ćeš i ti" i tom prilikom mu predao "dildo" zajedno sa jednim prezervativom i vazelinom i terao ga da se samozadovoljava u njegovom prisustvu sa seksualnim pomagalom, ali do toga nije došlo jer je Gvozdenović uspeo da bez odeće i obuće, potpuno go, pobegne iz stana na ulicu - navodi se u optužnici.

Inače, Marko Gvozdenović za medije je ispričao da mu je Ivanović komšija i da je kobnog dana otišao kod njega, ne sluteći kakav ga horor čeka. Naveo je da posledice oseća i dalje.

- Mogu da zaspim, ali kad se probudim nije mi dobro. Imam košmare i sada. Zamislite da vas neko uhvati za glavu i tera da ližete sopstvenu krv. To je strašno, ta slika mi se vraća u snove, samo ta - rekao je Gvozdenović

(Kurir)