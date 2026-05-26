Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja železničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da se sudar dogodio u 8.08 sati ujutru.

"Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće", rekao je Beken za nacionalni servis na flamanskom jeziku VRT.

Nesreća se dogodila oko kilometar od železničke stanice u Bugenhautu.

Na licu mesta je prisutan veliki broj pripadnika hitnih službi.

U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, koji su evakuisani.

Zvaničnici su saopštili da je železnički saobraćaj u zastoju između Londerzela i Dendermondea u oba smera, i da će taj prekid trajati neko vreme.