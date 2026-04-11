Novi Pazar tuguje za Melekom R (16) koja je poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Novom Pazaru kada se vozila sa drugaricom na trotinetu.

Njena prerana smrt ostavila je dubok trag među porodicom, prijateljima, školskim drugovima i svima koji su je poznavali. Od devojčice se emotivnim rečima oprostio i njen nastavnik Kemal Toković.

- Sa velikom tugom primio sam vest da se moja učenica Meleka vratila svome Gospodaru. Bila je primer lepog ahlaka, odgojena, blaga i čista duša, kakvu je svako mogao samo poželeti. Njeno prisustvo je unosilo radost, a njen odgoj bio je ponos svima koji su je poznavali.

Allah, dž.š., iz Svoje mudrosti uzima one koje voli, a nama ostavlja iskušenje sabura. Naša srca su ispunjena tugom, ali vernik zna da je susret sa Gospodarom istina i da nema mesta očaju.

Molimo Uzvišenog Allaha da našoj Meleki podari najlepše mesto u Džennetu, da joj kabur učini prostranim i svetlim, a njenoj porodici podari sabur, snagu i utehu. Neka joj Allah podari Džennetul-Firdevs - naveo je Toković u objavi na Fejsbuku.

