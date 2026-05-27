Naime, hrvatska antisrpska glasila pridružila su blokaderskim "megafonima" u svom pokušaju da opljuju kolosalni uspeh Srbije za koji se izborio upravo predsednik Aleksandar Vučić.

- "Noćna mora postala je stvarnost" - naslov je teksta koji je preuzelo hrvatsko glasilo od beogradskog medija koji danonoćno širi blokadersku propagandu.

Podsetimo, mediji koji danonoćno šire blokadersku propagandu, stavili su svima do znanja ko je udarna pesnica autošovinizma u Srbiji.

Dok bi u svakoj drugoj zemlji roboti koji igraju tradicionalno kolo bili predstavljeno kao fascinantan spoj tehnologije i kulture, kod blokaderskih "megafona" to se predstavlja kao „noćna mora”, jer je srpsko! Da su roboti zaigrali neko hrvatsko kolo, u blokaderskim medijima naslovi bi bili: „Spoj tradicije i budućnosti”, „Predivna fuzija kulture i tehnologije”, „Kako slatko i dražesno!”. Ali kada je nešto moderno, a srpsko — onda kreće podsmeh, gađenje i teatralno zgražavanje.

Dok su u Kini roboti igrali „Moravac” tokom posete predsednika Aleksandra Vučića o kojoj vodeći kineski mediji u najpozitivnijem svetlu izveštavaju, blokaderi jednostavno ne mogu da sakriju svoju mržnju i zavist.

- Gledate snimak i mislite — ovako izgleda noćna mora. Ako bi noćna mora mogla da se manifestuje u stvarnosti izgledala bi kao ovaj ‘spektakl’. Spoj tradicionalnog i modernog, sudar folklora i postmoderne. Niste sigurni da li je visoka temperatura ili san koji se ružno poigrava sa vašim umom. I to smo doživeli — roboti igraju ‘Moravac’ - piše blokaderska Nova S.

Vučić stvorio posao veka za Srbiju!

Sa druge strane, o čemu je Alo! ranije pisao, najuticajniji kineski medij bruji da je Vučić napravio posao veka za Srbiju!

Cajsin (Caixin) jedan od najuticajnijih ekonomskih i poslovnih medija u Kini, često poređen sa kombinacijom Blmberga i Fajnenšel tajms za kinesko tržište, dobro poznat su po ozbiljnim analizama iz ekonomije, investicija, geopolitike i kineskih kompanija objavio je članak o "Kinesko-srpskom zaokretu ka visokim tehnologijama - od mostova do robota"

Pravi značaj Vučićeve posete ne leži u samim brojkama, već u prirodi tih poslova - ističe se u članku i dodaje da se radikalno menja odnos partnerstva Kine i Srbije.

Napominje se da ukoliko projekat uspe, Srbija bi mogla da postane ključni evropski centar za industriju humanoidne robotike, sa primenom od kućne asistencije i pomoći osobama sa invaliditetom do granične bezbednosti, ističe se u članku.

Humanoidni roboti u Srbiji za dva meseca, nema ih niko drugi u Evropi

Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da su u Đasingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije.

Predsednik Vučić izjavio je danas da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.