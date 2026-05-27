Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom na izlazu graničnog prelaza Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja dva kilograma zlatnog nakita čija se vrednost procenjuje na gotovo 150.000 evra.



Kako je saopšteno iz Uprave carina, neprijavljeni nakit je otkriven 24. maja tokom detaljne kontrole vozila u čijim su fabričkim šupljinama pronađene skrivene dragocenosti.



Krijumčari su pokušali da iskoriste gotovo sve šupljine vozila, pa se tako zlatni nakit koji se sastojao od 63 prstena, 16 ogrlica i 13 narukvica našao ispod tapacirunga kod suvozačkog mesta, ispod plastike oko ručne kočnice, kao i u bočnom stubu iza vozačevog sedišta.



Deo nakita je bio zapakovan u plastične kesice, a deo u dva para čarapa, navodi se u saopštenju.