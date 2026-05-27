Kako je saopšteno iz Uprave carina, neprijavljeni nakit je otkriven 24. maja tokom detaljne kontrole vozila u čijim su fabričkim šupljinama pronađene skrivene dragocenosti.
Krijumčari su pokušali da iskoriste gotovo sve šupljine vozila, pa se tako zlatni nakit koji se sastojao od 63 prstena, 16 ogrlica i 13 narukvica našao ispod tapacirunga kod suvozačkog mesta, ispod plastike oko ručne kočnice, kao i u bočnom stubu iza vozačevog sedišta.
Deo nakita je bio zapakovan u plastične kesice, a deo u dva para čarapa, navodi se u saopštenju.
