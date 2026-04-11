Mirela M. (51) iz Obrenovca, koju je usmrtio unuk (17) njenog supruga Milana P. (77), sahranjena je juče na lokalnom groblju u tom gradu!

Veliki broj prijatelja i rodbine došao je na groblje kako bi se po poslednji put oprostili od nesrećno nastradale Mirele. Reke ljudi kretale su se grobljem, a njen suprug Milan jako je teško podneo gubitak.

- S Mirelom je letos trebalo da idem u opštinu da se registrujemo. Planirali smo da povedemo dva svedoka. Nisam hteo da je ostavim na ulici, ona je bila vredna žena, to majka ne rađa. Živeo sam s njom 35 godina. Ceo život smo radili, imamo tri prodavnice. Držali smo market, imali smo pre jedno 20 godina kafić. Ona je radila kod mene od 18. godine, došla je tu i ceo život smo zajedno živeli do zadnjeg dana - kroz suze je za Alo! ispričao ranije Milan.

Podsetimo, Mirela M. podlegla je jezivim povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog partnera izbo maloletnik (17). Nakon što je tinejdžer nasrnuo na svog dedu Milana P. i njegovu partnerku, pobegao je na motoru s mesta zločina, ali se potom vratio i sam predao nadležnim organima. Povod za napad je najverovatnije sukob oko nasledstva, naime maloletnik je tražio dedino nasledstvo, a navodno je njega i Mirelu duže vreme maltretirao.

BONUS VIDEO