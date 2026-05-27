Piše: S.B.

Viši sud u Negotinu, čiju je optužnicu Apelacioni sud u Nišu, vezano za sumnju ubistva Danke Ilić procesuirao, oformio je Veće od čije odluke zavisi početak suđenja dvojici osumnjičenih za ubistvo, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića.

Veće pred sobom ima zakonske mogućnosti da donese dve odluke od kojih će vremenski zavisiti i početak suđenja, saznajemo od nadležnih.

Naime, Apelacioni sud u Nišu potvrdio je dve optužnice zbog sumnje ubistva male Danke protiv Jankovića i Dragijevića, ali nije potvrdio, odnosno ukinuo je optužnicu protiv oca Dejana Dragijevića, Radoslava Dragijevića.

-Sada Veće sudija u Negotinu može kao prvu opciju osloboditi Radoslava Dragijevića i u tom slučaju bi se odmah krenulo u postupak pripreme suđenja. Međutim, veće sudija ima zakonsko pravo i da vrati Višem tužilaštvu u Zaječaru optužnicu protiv Radoslava. Ako se to dogodi, onda Više zaječarsko tužilaštvo nanovo radi optužnicu koju dalje procesuira do Apelacionog suda u Nišu. To može dugo potrajati, tako da bi u tom slučaju suđenje počelo mnogo kasnije, čak i više meseci - otkriva naš izvor blizak slučaju.

Kako saznajemo iz Višeg suda u Zaječaru, protiv Radoslava Dragijevića nije vođena istraga, već skraćeni postupak.

-U njegovom slučaju zaprećena kazna je do osam godina i po zakonu tada se ne vodi istraga već skraćeni postupak - objašnjava naš izvor.

Da podsetimo, optužnica je teretila Dragoslava za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. godine iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane u Banjskom Polju. Ivana je kobnog dana došla sa Dankom i starijim detetom da obiđe porodično imanje i ubrzo se devojčici izgubio svaki trag.

Tada se prvi put oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom "Pronađi me", a koji je rađen po ugledu na čuveni Amber alert. Policija je pokrenula opsežnu potragu, međutim, rezultati su izostali - od Danke ni traga!

Ipak, nekoliko dana kasnije, uhapsili su Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su je prvo udarili službenim kolima borskog "Vodovoda", a potom udavili, te sakrili telo. Od tog dana, obojica se nalaze u pritvoru, a telo Danke Ilić nikada nije pronađeno.