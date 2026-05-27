Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, po poternici koju je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo još 2019. godine.

Poternica je bila deo predmeta „Papirus“, a osumnjičeni se tereti za krivična dela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave. Prema navodima, bio je povezan sa međunarodnom kriminalnom grupom „Pink Panter“, poznatom po spektakularnim krađama nakita širom sveta.

Uhapšeni je juče priveden u koordinaciji sa pripadnicima Granične policije BiH, a nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

