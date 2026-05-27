Prema saopštenju Lučke kapetanije Nea Mudanija, koja je o incidentu obaveštena danas u jutarnjim časovima, starica je vozilom Hitne pomoći EKAB prevezena u Dom zdravlja u Kasandri, gde je proglašena mrtvom.



Predistragu vodi Drugo lučko odeljenje Nea Mudanije pri Centralnoj lučkoj kapetaniji Soluna, dok će telo biti prebačeno u Zavod za sudsku medicinu u Solunu radi obdukcije.

Kako piše Grčka info, grčki mediji prenose da 77-godišnja žena iz Srbije nije davala znake živote kada je izvučena sa poznate plaže na Halkidikiju.

U zvaničnom saopštenju obalske straže navodi se:

"Tokom jutarnjih časova, danas, Lučka kapetanija u Nea Mudanji obaveštena je da je 77-godišnja strana državljanka (državljanka Srbije) izvučena bez svesti iz morskog područja plaže Hanioti u opštini Kasandra".