Erdogan Pezeškijanu: Turska će nastaviti da pruža podršku mirovnim pregovorima Turski predsednik Tajip Erdogan je tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom rekao da će Ankara nastaviti da pruža podršku mirovnim pregovorima, saopštilo je tursko predsedništvo. Erdogan je ocenio da su sukobi u regionu bacili senku na period muslimanskog praznika Bajrama, dodajući da veruje da će iranski narod prevazići izazove. IRGC: Oborili smo neprijateljski američki dron MQ-9 Korpus islamske revolucionarne garde Irana (IRGC) saopštio je da je presreo i oborio neprijateljski američki dron MQ-9. "Američka teroristička vojska, nastavljajući svoje intervencionističke avanture u regionu i agresivno ponašanje, ušla je u iranski vazdušni prostor u regionu Persijskog zaliva, a odbrambene jedinice Revolucionarne garde, kako bi odbranile teritorijalni integritet naše zemlje, identifikovale su i oborile dron MQ-9 nakon pažljivog obaveštajnog praćenja", saopštio je IRGC, prenosi Tasnim. Modžtaba Hamnei: Za Ameriku nema mesta u regionu, kraj cionističkog režima je blizu

Za Ameriku nema mesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa ajatolah Sejed Modžtaba Hoseini Hamnei u poruci povodom dolaska sezone abrahamskog hadža. Pored toga što više nemaju sigurno utočište za zlo i uspostavljanje vojnih baza u regionu, Amerika se iz dana u dan udaljava od svog prethodnog statusa, poručio je Modžataba Hameni, prenosi Tasnim.

Na Izrael izvršen najmoćniji napad dronova ikada

Izraelski bezbednosni establišment identifikovao je značajnu eskalaciju pretnje od dronova Hezbolaha nakon velikog napada na severni Izrael – incidenta koji je jedan bezbednosni zvaničnik opisao kao "najmoćniji napad dronova ikada pokrenut protiv Izraela".

Prisilna evakuacija u Libanu

Izraelska vojska izdala je naredbu za prisilnu evakuaciju stanovništva gradova Mašgara i Sahmar u dolini Beka u Libanu. "S obzirom na to da teroristička partija Hezbolah krši sporazum o prekidu vatre, Vojska odbrane je primorana da snažno deluje protiv nje", navodi se u saopštenju.

Delimično obnavljanje pristupa internetu u Iranu

Internet konekcija u Iranu je delimično obnovljena nakon skoro 90 dana nestanka struje, saopštila je nadzorna organizacija. NetBloks je izvestio da je u Islamskoj Republici došlo do "delimičnog obnavljanja", ali da je "nejasno" da li će se ono održati. Dodalo se da je time okončano "najduže obustavljanje interneta na nacionalnom nivou u modernoj istoriji".

Prvi put od početka rata...

Izraelska vojska je upozorila civile u južnolibanskom gradu Nabatijeh da se evakuišu prvi put od početka rata. Avičaj Adrai, portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), pozvao je stanovnike Nabatije da "odmah" napuste svoje domove. "Svako ko je u blizini članova, objekata ili vojne opreme Hezbolaha dovodi svoj život u opasnost", dodao je. Nabatija, uglavnom napuštena od početka najnovijeg rata između Izraela i Hezbolaha 2. marta, suočava se sa neumoljivim napadima uprkos primirju dogovorenom 17. aprila. To je prvi put da je IDF upozorio civile unapred na napade.

IDF: Tokom noći izvedeni napadi na 100 ciljeva Hezbolaha u dolini Beka i južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su tokom noći izvele napade na više od 100 ciljeva libanske militantne grupe Hezbolah širom doline Beka i južnog Libana.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su bili usmereni na skladišta oružja, komandne centre, osmatračke položaje i drugu infrastrukturu koju Hezbolah koristi za planiranje i izvođenje napada na vojnike i civile, prenosi Tajms of Izrael.

U jednom napadu u oblasti Mašgara u dolini Beka, izraelska vojska navodi da je gađana infrastruktura u kojoj su identifikovani pripadnici Hezbolaha, koji su potom ubijeni u seriji napada izvedenih u razmaku od nekoliko sekundi.

Američki i izraelski avioni napali iranske brodove, ima mrtvih