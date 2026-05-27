Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20.50 časova u Bulevaru Peke Dapčevića, pri čemu su povređene D. N. (37) i D. N. (14).

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da se nezgoda dogodila kada su majka i ćerka prelazile ulicu sa psom, pri čemu je na njih naletelo vozilo marke "ford fokus" kojim je upravljao Č. J. (67).

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima došlo do ove jezive nezgode, dok su očevici odmah pritrčali kako bi pružili prvu pomoć povređenima.

Kako je Telegraf.rs nezvanično saznao, devojčica D. N. prevezena je u Tiršovu, dok je njena majka prevezan sanitetom Hitne pomoći u Urgentni centar, gde su im lekari konstatovali teške telesne povrede.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i odradili uviđaj, a istraga povodom nezgode je u toku.

O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje vodi istragu.

