Prema prvim informacijama, telo žene su primetili prolaznici, nakon čega su na lice mesta odmah izašli pripadnici policije i nadležnih službi kako bi obavili uviđaj i utvrdili sve okolnosti nesreće.

Za sada nije poznato pod kojim je okolnostima došlo do utapanja, niti kada je osoba nestala, a identitet nastradale osobe još uvek nije zvanično saopšten. Na obali jezera tokom jutra bio je prisutan veliki broj pripadnika policije, dok istražitelji prikupljaju dokaze i razgovaraju sa mogućim svedocima.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdilo da li je reč o nesrećnom slučaju ili postoje druge okolnosti koje su dovele do tragedije.

Telo je, prema nezvaničnim informacijama, poslato na obdukciju koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti. Više detalja očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja policije i tužilaštva.

