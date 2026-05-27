Jedna osoba je poginula, dok su dve zadobile teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 26. maja u mestu Skugrić kod Modriče.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se desila nešto pre 15 časova, kada je vozač putničkog vozila marke „Volkswagen Golf 6“, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad automobilom. Vozilo je potom sletelo s kolovoza i udarilo u ogradu privatnog dvorišta.

Na mestu nesreće život je izgubio suvozač, dvadesetogodišnji Tarik H. iz Modriče, dok su vozač Adin M. (19) iz Jakeša i saputnik Boško F. (19) iz Skugrića zadobili teške telesne povrede. Obojica su prevezena u bolnicu u Doboju, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od povređenih zadobio je povrede opasne po život i reanimiran je na licu mesta, dok je drugi u stabilnijem stanju.

Nakon vesti o tragediji, društvene mreže preplavljene su emotivnim oproštajima prijatelja, komšija i poznanika nastradalog mladića.

„Tužan je ovo dan, dan koji nikada neće biti zaboravljen. Juče sam primio vest da je moj dobri komšija, s kojim smo moja braća, sestre i ja odrastali i zajedno se igrali, izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći“, navodi se u jednoj od objava.

