Sezona sadnje krastavaca je u punom jeku, a mnogi baštovani već traže načine da ove godine dobiju više zdravih plodova uz manje muke i manje rada.

Poslednjih godina, takozvana islandska metoda gajenja krastavaca, koja se zasniva na podignutim gredicama i mrežastoj potpori, privlači sve više pažnje, a mnogi tvrde da zahvaljujući njoj beru više krastavaca nego ikad ranije.

Prednosti popularne metode

Krastavci su među najpopularnijim povrćem u baštama, ali istovremeno su i među najzahtevnijim za uzgoj. Često dolazi do truljenja plodova, nekontrolisanog širenja biljke u bašti, pojave buđi ili bolesti koje uništavaju usev usred sezone. Upravo zato sve više baštovana prelazi na vertikalni uzgoj, koji se povezuje sa skandinavskim baštovanstvom.

Stručnjaci portala Epic Gardening ističu da podignute gredice imaju nekoliko velikih prednosti. U njima se zemljište brže zagreva, bolje drenira i lakše zadržava kvalitetnu strukturu zemljišta. Ovo je posebno važno za krastavce koji vole toplo zemljište i ravnomernu vlagu.

Umesto da biljke puze po zemlji, kod ove metode se usmeravaju naviše uz pomoć mreže ili oslonca. Ovo značajno smanjuje kontakt plodova sa zemljom, pa je manje truljenja, vlage i bolesti.

Krastavci u takvim uslovima često razvijaju jače korenje i proizvode više plodova tokom cele sezone. Jedan od ključnih delova islandske metode je mreža ili vertikalni oslonac. Krastavci su prirodne penjačice i veoma brzo se hvataju za mrežu svojim viticima.

Takav vertikalni uzgoj omogućava bolju cirkulaciju vazduha između listova, manje buđi i gljivičnih bolesti, lakše branje i ravnomerniji rast plodova i bolje iskorišćenje prostora.

Uz novu metodu dobija se više krastavaca

Velika prednost je što biljke ne moraju stalno da se vezuju jer mreža omogućava prirodni rast naviše. Na baštenskim forumima mnogi korisnici tvrde da su nakon prelaska na vertikalni uzgoj ubrali znatno više zdravih krastavaca.

Kvalitetno zemljište je ključno za uspešan uzgoj. Stručnjaci preporučuju rastresito, hranljivo i dobro drenirano zemljište bogato kompostom.

Kompostna zemlja, organsko đubrivo, malč za zadržavanje vlage i sunčano mesto sa najmanje šest sati svetlosti dnevno smatraju se najboljim izborom. Stručnjaci za baštovanstvo upozoravaju da krastavci veoma brzo rastu i da im je potrebno mnogo hranljivih materija tokom cele sezone, zbog čega se preporučuje redovno dodavanje komposta ili prirodnog đubriva.

Kada saditi krastavce

Krastavci su izuzetno osetljivi na hladnoću, pa ih treba saditi napolju tek nakon poslednjih prolećnih mrazeva. Stručnjaci preporučuju sadnju kada temperatura zemljišta dostigne najmanje 15 stepeni Celzijusa.

Za bolji urod preporučuje se: sadnja na sunčanom mestu, redovno zalivanje, uklanjanje oštećenih listova, kao i često branje plodova, piše Epic gardening.

Baštovani ističu da redovna berba podstiče stvaranje novih krastavaca i produžava sezonu.