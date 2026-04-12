Ovan

Posao: Početak poslovne saradnje sa prijateljem može obeležiti ovaj dan na poslu. Očekuje vas napredak na finansijskom planu.

Ljubav: Ljubavna avantura može se neočekivano iskomplikovati jer partner može početi da se ponaša nepredvidivo.

Zdravlje: Nervoza.

Bik

Posao: Svoje poslovne tajne nemojte odati ni najbližim saradnicima i prijateljima. Neko od njih mogao bi osujetiti vaše planove.

Ljubav: Komunikacija sa partnerom danas može da bude malo problematična. Mogući su nesporazumi.

Zdravlje: Solidno.

Blizanci

Posao: Akcenat ovog dana je na važnom poslovnom sastanku sa nadređenima. Potrudite se da ispoljite diplomatski stav da ne biste došli u konfliktne situacije.

Ljubav: Konstruktivan razgovor sa partnerom doprineće tome da zajedno rešite neki dugotrajan problem.

Zdravlje: Glavobolja.

Rak

Posao: Poseban uspeh očekuje one Rakove koji se bave finansijama,. Osiguranjem i nekretninama. Unapređenje finansijske situacije.

Ljubav: Ljubavna avantura sa osobom iz drugog grada ili čak iz inostranstva doneće vam kasnije izazov veze na daljinu.

Zdravlje: Promenite režim ishrane.

Lav

Posao: Napeta atmosfera može biti rezultat loših međuljudskih odnosa. Potrudite se da se izdvojite od svih i da nestanete ni na čiju stranu.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom prolazi kroz krizu jer kao da nemate dovoljno vremena jedno za drugo.

Zdravlje: Solidno.

Devica

Posao: Ovaj dan biće naročito uspešan za one Device čiji posao podrazumeva rad sa klijentima i uslužne delatnosti. Postoji mogućnost potpisivanja važnog ugovora.

Ljubav: Uprkos tome što važite za oprezne, ovaj dan vam donosi izazov da se bez razmišljanja upustite u ljubavnu avanturu.

Zdravlje: Solidno.

Vaga

Posao: Početak rada na novom projektu ili prelazak na novo radno mesto doneće vam veliko zadovoljstvo.

Ljubav: Delikatna situacija na ljubavnom planu jer može doći do razvoja emocije između vas i nekog od vaših nadređenih.

Zdravlje: Solidno.

Škorpija

Posao: Krizu u pregovorima može da stvori nepopustljivost vašeg poslovnog saradnika. Situacija će zahtevati dodatno prilagođavanje.

Ljubav: Konjunkcija Meseca i Venere u vašem znaku u kvadratu sa Marsom donosi eksplozivne situacije. Sve ono što ste dugo prećutkivali, sada može naglo izbiti na površinu.

Zdravlje: Nervoza.

Strelac

Posao: Ovaj period obeležiće potpisivanje nekog važnog ugovora sa novim poslovnim saradnicima. Finansijski dobitak.

Ljubav: Budite maksimalno otvoreni iskreni sa partnerom. U suprotnom, može doći do krize poverenja.

Zdravlje: Glavobolja.

Jarac

Posao: Dominantna tema ovog dana može biti obnavljanje neke stare poslovne saradnje. Ostvarićete značajan korak napred u karijeri.

Ljubav: Posvetite više vremena svom partneru jer postoji opasnost od sve većeg udaljavanja i krize poverenja.

Zdravlje: Loša cirkulacija.

Vodolija

Posao: Mars u vašem znaku označava to da ćete imati daleko više elana u poslovanju. Mnoge stvari poći će vam daleko lakše od ruke.

Ljubav: Vodolije koje su u vezi danas mogu da naiđu na nerazumevanje od strane partnera, mogući su konflikti.

Zdravlje: Nervoza.

Ribe

Posao: Uspeh kroz veoma originalne ideje izdvojiće vas u odnosu na konkurenciju. Odvažno krenite u realizaciju najsmelijih ideja.

Ljubav: Slobodne Ribe očekuje početak nove ljubavne veze sa osobom u znaku Device ili Lava.

Zdravlje: Pad imuniteta.