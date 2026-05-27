Srbija iz godine u godinu privlači pažnju stranih turista, influensera i putopisaca koji svoja iskustva rado dele na društvenim mrežama.
Njihovi utisci često otkrivaju detalje svakodnevnog života koje domaći ljudi gotovo i ne primećuju, ali strancima ostaju kao jedno od najupečatljivijih iskustava tokom boravka u zemlji.
Jedan od njih je i Frank Loik, poznat na Instagramu pod profilom „travelpoor“, koji je tokom nedavne posete Balkanu podelio niz zanimljivih zapažanja o Srbiji i regionu.
„Na to me niko nije upozorio“
Govoreći o Srbiji, Loik je istakao da mu se zemlja veoma dopala, ali da ga je najviše iznenadila hrana — odnosno veličina porcija u restoranima.
„Nešto na šta me niko nije upozorio kada sam prvi put došao u Srbiju jesu te ogromne porcije. U mnogim delovima sveta, kada naručiš hranu, dobiješ malu porciju i ostaneš gladan. To ovde nije slučaj“, rekao je on.
Dodao je da su ga posebno impresionirali ukus hrane i količina koju gosti dobijaju za novac koji plate.
„Trudim se da ne pričam stalno o tome koliko su stvari jeftine u drugim zemljama, jer ne želim da podstičem ljude da putuju samo zbog cena. Ali moram da kažem da je količina ukusne hrane koju dobijate u Srbiji za taj novac neverovatna“, naveo je influenser.
Posebno je naglasio da je domaća hrana „puna ukusa“ i poručio pratiocima da u Srbiju dođu sa dobrim apetitom.
Iznenadilo ga i koliko se puši
Drugi deo njegovih utisaka odnosio se na Balkan generalno, gde je primetio veoma izraženu kulturu pušenja u javnim prostorima.
Kako je rekao, u zemljama regiona koje je posetio cigarete su prisutne gotovo svuda.
„Ako si odrastao na Balkanu i ne pušiš cigarete, onda sam uveren da sa tobom nešto nije u redu, jer količina pušenja koju sam ovde video… to je bukvalno deo kulture“, izjavio je Loik.
Dodao je da je u nekim zemljama regiona pušenje u zatvorenom prostoru manje prisutno, ali da je u Srbiji i Bosni imao utisak da ljudi puše gotovo svuda — čak i u restoranima tokom obroka.
Njegove objave izazvale brojne reakcije
Objave stranog influensera brzo su privukle pažnju korisnika društvenih mreža, posebno zbog komentara o hrani, navikama i mentalitetu ljudi na Balkanu.
Mnogi pratioci složili su se sa njegovim utiscima, dok su drugi kroz šalu komentarisali njegove opaske o pušenju i velikim porcijama.
„Da… Srbija je neverovatna. Ljudi, hrana, pejzaži i istorija“, napisao je jedan korisnik.
Među komentarima su se našli i oni koji su istakli da je u balkanskoj kulturi „sramota da gost ostane gladan“, ali i da „postoje i Balkanci koji ne puše“.
Loik je na kraju zaključio da mu je Srbija ostavila veoma pozitivan utisak i preporučio pratiocima da posete zemlju i upoznaju njenu kulturu, hranu i ljude.
