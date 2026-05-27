Srbija iz godine u godinu privlači pažnju stranih turista, influensera i putopisaca koji svoja iskustva rado dele na društvenim mrežama.

Njihovi utisci često otkrivaju detalje svakodnevnog života koje domaći ljudi gotovo i ne primećuju, ali strancima ostaju kao jedno od najupečatljivijih iskustava tokom boravka u zemlji.

Jedan od njih je i Frank Loik, poznat na Instagramu pod profilom „travelpoor“, koji je tokom nedavne posete Balkanu podelio niz zanimljivih zapažanja o Srbiji i regionu.

„Na to me niko nije upozorio“

Govoreći o Srbiji, Loik je istakao da mu se zemlja veoma dopala, ali da ga je najviše iznenadila hrana — odnosno veličina porcija u restoranima.

„Nešto na šta me niko nije upozorio kada sam prvi put došao u Srbiju jesu te ogromne porcije. U mnogim delovima sveta, kada naručiš hranu, dobiješ malu porciju i ostaneš gladan. To ovde nije slučaj“, rekao je on.

Dodao je da su ga posebno impresionirali ukus hrane i količina koju gosti dobijaju za novac koji plate.

„Trudim se da ne pričam stalno o tome koliko su stvari jeftine u drugim zemljama, jer ne želim da podstičem ljude da putuju samo zbog cena. Ali moram da kažem da je količina ukusne hrane koju dobijate u Srbiji za taj novac neverovatna“, naveo je influenser.

Posebno je naglasio da je domaća hrana „puna ukusa“ i poručio pratiocima da u Srbiju dođu sa dobrim apetitom.

Iznenadilo ga i koliko se puši

Drugi deo njegovih utisaka odnosio se na Balkan generalno, gde je primetio veoma izraženu kulturu pušenja u javnim prostorima.

Kako je rekao, u zemljama regiona koje je posetio cigarete su prisutne gotovo svuda.

„Ako si odrastao na Balkanu i ne pušiš cigarete, onda sam uveren da sa tobom nešto nije u redu, jer količina pušenja koju sam ovde video… to je bukvalno deo kulture“, izjavio je Loik.

Dodao je da je u nekim zemljama regiona pušenje u zatvorenom prostoru manje prisutno, ali da je u Srbiji i Bosni imao utisak da ljudi puše gotovo svuda — čak i u restoranima tokom obroka.

Njegove objave izazvale brojne reakcije

Objave stranog influensera brzo su privukle pažnju korisnika društvenih mreža, posebno zbog komentara o hrani, navikama i mentalitetu ljudi na Balkanu.

Mnogi pratioci složili su se sa njegovim utiscima, dok su drugi kroz šalu komentarisali njegove opaske o pušenju i velikim porcijama.

„Da… Srbija je neverovatna. Ljudi, hrana, pejzaži i istorija“, napisao je jedan korisnik.

Među komentarima su se našli i oni koji su istakli da je u balkanskoj kulturi „sramota da gost ostane gladan“, ali i da „postoje i Balkanci koji ne puše“.

Loik je na kraju zaključio da mu je Srbija ostavila veoma pozitivan utisak i preporučio pratiocima da posete zemlju i upoznaju njenu kulturu, hranu i ljude.