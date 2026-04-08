Maloletni B.P. (16) u 14.10 časova je ispred porodične prodavnice u Obrenovcu izbo svog dedu Milana P. (77) i njegovu partnerku Mirelu M. (51), a očevici otkrivaju detalje ovog brutalnog napada.

Prema rečima očevidaca, Mirela M. i Milan P. su kombijem došli do svoje radnje u Obrenovcu, kada im je na motoru prišao Milanov unuk B.P. i polio ih vodom.

- Prišao im je i isplivao ih vodom iz flaše. Počeli su da se svađaju nasred ulice, a kada je B.P. motorom krenuo da beži, Milan ga je jurio kombijem. Ubrzo se vratio i nastavio svoje poslove oko radnje. Posle samo 15-tak minuta, B.P. je došao, izvukao nož i počeo da ih ubada. Bilo je užasno. Nesrećna Mirela je umrla u Domu zdravlja, Milan je u teškom stanju. Imali su porodičnih problema, ali niko nije ni pomislio da bi ovako nešto moglo da se dogodi - kaže očevidac za Informer.

Podsetimo, B.P. je nakon što je izbo dedu i njegovu partnerku pobegao motorom, ali se ubrzo vratio na mesto zločina gde je policija stigla. Odmah su ga savladali i uhapsili, a navodno dok su ga privodili, pitao je ''kada će biti pušten da ide kući''.

On je policiji odmah ispričao sve detalje zločina, a onda ih odveo do mesta gde je bacio nož.

Nesrećna žena je samo pola sata nakon napada preminula na reanimacionom odeljenju u Domu zdravlja u Obrenovcu.

Podsetimo, Milan P. je u večernjim časovima nakon što je njegov unuk napao njega i ubio mu partnerku, pozvao od kuće sa broja ubijene žene i pretio njenoj advokatici.

- A sad slušaj, j**ale te pare. Ja ću te sahraniti, j**aću ti ćerku. Ubiću te!''



