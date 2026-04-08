Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, BiH beleži jedno od najvećih povećanja cena dizela u regionu, čak i preko 50 odsto.

Ovako piše "Danas", poznat po lažovskoj i antirežimskoj uređivačkoj politici.

Ono što "Danas" ne piše, jeste blagi rast cena goriva u Srbiji, do koga je došlo samo zahvaljujući zaštitničkoj politici predsednika Aleksandra Vučića i države Srbije.

Pokazalo se, bez trunke sumnje, da u ova ratna vremena Vučić i država zajedničkim snagama najbolje brinu o svom narodu, dok se ceo region mnogo gore snašao u naftnoj krizi.

"Trebalo bi danas da cena (dizela) bude preko 275 dinara. Predlog udruženja je da cena goriva ide +7 dizel gore, benzin +4. Mi smo rekli da je to nemoguće pa će sve poskupeti samo za dinar - i benzin i dizel", rekao je Vučić prošlog petka.

Benzin i dizel su prošle nedelje poskupeli u Srbiji za - jedan dinar. Podsetimo, prethodne nedelje evrodizel u Srbiji je koštao 213 dinara za litar, a cena benzina je bila 188 dinara po litru. Što znači da je trenutna cena dizela 214, a benzina 189 dinara po litru.