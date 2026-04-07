Nesrećna žena M. M. (51), koju je danas nožem napao maloletni unuk (17) njenog partnera, umrla je u bolnici od zadobijenih povreda. U ovom krvavom piru povređen je i njen nevenčani suprug M. P, koji je uzalud pokušao da je zaštiti od sopstvenog unuka!

Drama se odigrala ispred porodičnog lokala, kada je maloletnik iznenada potegao nož. Deda napadača je herojski skočio ispred žene, pokušavajući da obuzda unuka, ali je mladić u rastrojstvu uspeo da povredi oboje. Iako su lekari uložili nadljudske napore, žena je izdahnula ubrzo po prijemu u bolnicu.

Ekspresnom akcijom policije maloletnik je uhapšen, a nezvanično se saznaje da je nesrećnu ženu iskasapio mačetom i on će biti priveden odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, drama se odigrala danas naočigled prolaznika. Pomahnitali tinejdžer nasrnuo je na ženu i muškarca.

- Ubadao je nesrećnu ženu, a potom je nasrnuo i na muškarca, koji je pokušao da zaštiti svoju partnerku. Kako sam čuo, mladić koji je besomučno ubadao ženu je unuk njenog partnera i to se sve dogodilo danas ispred njihovog lokala - opisuje očevidac jezivog zločina šta se dogodilo.

Kako dodaje, prizor je bio jeziv.

Kako se saznaje, nakon što je pomahnitali maloletnik izbo dedu M. P. i njegovu partnerku M. M, pobegao je na motoru sa mesta zločina.

Budući da je policija brzo utvrdila o kome je reč, nakon desetak minuta tinejžder se vratio na mesto zločina i tu je i uhapšen.

- Kazao je gde je bacio krvavi nož i ispričao je šta je uradio - navodi izvor blizak istrazi.

