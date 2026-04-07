Mirela M. podlegla je povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog patnera izbo maloletnik (17).

Nakon što je tinejdžer izbo svog dedu Milana P. i njegovu partnerku Mirelu M, pobegao je na motoru sa mesta zločina.

Sve se odigralo ispred lokala koji je u vlasništvu Milana P.

Policija je ubrzo otkrila o kome je reč, a nedugo zatim maloletnik se vratio na mesto zločina i policiji pokazao gde je bacio oružje kojim je počinio zločin.

Napadač iz Obrenovca, koji je danas izbo dedu i njegovu nevenčanu suprugu, sin je Aleksandra P. koji je pod istragom zbog ranjavanja Petra G. za kojeg je tvrdio da mu je pretukao starijeg sina.

