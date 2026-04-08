Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se o iranskom uranijumu "savršeno voditi računa", a izrazio je i uverenje da je Kina podstakla Iran da pristane na dvonedeljno primirje sa SAD.

Ubrzo nakon što je objavio da je usaglašeno primirje sa Iranom, Tramp je precizirao da će se o pitanju zaliha iranskog obogaćenog uranijuma savršeno voditi računa u skladu sa sporazumom, inače on, kako je naveo, "ne bi pristao na dogovor", prenosi "Gardijan".

Tramp je rekao i da veruje da je Kina podstakla Iran da pristane na dvonedeljno primirje, čime je potvrdio ranije navode da je Peking ohrabrio Teheran da postigne dogovor sa SAD o prekidu vatre.

Primirje je objavljeno ubrzo nakon što su Rusija i Kina blokirale rezoluciju u Savetu bezbednosti UN koja je imala za cilj ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i time sprečile UN da odobre upotrebu sile u tom cilju. Rusija i Kina su navele da je rezolucija pristrasno okrenuta protiv Irana.

