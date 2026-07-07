Ćerka legendarnog pevača Andrije Bajića, Milica Bajić, oglasila se tužnom porukom povodom smrti oca koji je preminuo danas na VMA u 89. godini života.

-Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi - pisalo je u oproštajnoj poruci Milice Bajić.

Cana iznela šok tvrdnje

Ovo je ublažilo sumnje da su ćerka i otac bili u zategnutim odnosima kako je Cana supruga pevača prvobitno tvrdila.

"Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan", kaže pa dodaje:





"Posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala", tvrdila je Cana za Kurir portal.

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