Jedan simpatičan porodični trenutak sa letovanja pretvorio se u pravi viralni hit na društvenim mrežama. Mama iz Bosne i Hercegovine objavila je snimak svoje porodice uz duhovit natpis:
„Kako znaš da su Bosanci na plaži? 'Baaaabo' odjekuje plažom.“
Uz video je dodala i opis koji je mnoge nasmejao:
„Samo viči, kćeri, sve je to mama platila.“
Ova objava osvojila je region i za kratko vreme prikupila više od 1,6 miliona pregleda, desetine hiljada lajkova i veliki broj komentara ispunjenih pozitivnim utiscima.
Mnogi korisnici nisu krili simpatije prema porodici, ali ni prema Bosancima koji svake godine letuju na Jadranu.
Među komentarima posebno su se izdvojili:
- „Kako ja volim da čujem vas Bosance, sve spontano. Uživajte sa decom na odmoru, zaslužio je svako. Lep odmor, pozdrav iz pune Makarske.“
- „Svake godine imam Bosance kao stalne goste u apartmanima. Boljih i poštenijih ljudi nema od njih.“
- „Da nije nama Bosanaca, sezona bi bila jako loša.“
Simpatični snimak još jednom je pokazao kako obični porodični trenuci mogu da izmame osmeh hiljadama ljudi i postanu pravi internet fenomen. Ako još niste pogledali ovaj viralni video, jasno je zašto je osvojio društvene mreže i ulepšao dan mnogim korisnicima širom regiona.
Komentari (0)