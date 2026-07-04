Jedan simpatičan porodični trenutak sa letovanja pretvorio se u pravi viralni hit na društvenim mrežama. Mama iz Bosne i Hercegovine objavila je snimak svoje porodice uz duhovit natpis:

„Kako znaš da su Bosanci na plaži? 'Baaaabo' odjekuje plažom.“

Uz video je dodala i opis koji je mnoge nasmejao:

„Samo viči, kćeri, sve je to mama platila.“

Ova objava osvojila je region i za kratko vreme prikupila više od 1,6 miliona pregleda, desetine hiljada lajkova i veliki broj komentara ispunjenih pozitivnim utiscima.

Mnogi korisnici nisu krili simpatije prema porodici, ali ni prema Bosancima koji svake godine letuju na Jadranu.

Među komentarima posebno su se izdvojili:

„Kako ja volim da čujem vas Bosance, sve spontano. Uživajte sa decom na odmoru, zaslužio je svako. Lep odmor, pozdrav iz pune Makarske.“

„Svake godine imam Bosance kao stalne goste u apartmanima. Boljih i poštenijih ljudi nema od njih.“

„Da nije nama Bosanaca, sezona bi bila jako loša.“

Simpatični snimak još jednom je pokazao kako obični porodični trenuci mogu da izmame osmeh hiljadama ljudi i postanu pravi internet fenomen. Ako još niste pogledali ovaj viralni video, jasno je zašto je osvojio društvene mreže i ulepšao dan mnogim korisnicima širom regiona.