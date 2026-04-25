Muzičar i glumac Boris Bizetić je pola veka proveo na javnoj sceni, a čuveni „BB šou“ u kome je glumio više uloga, među kojima i autentični lik Slavujke, upravo će ostati upamćen po njegovoj brilijantnoj glumi i veštini da zasmeje celu naciju.

Godinama ga nismo videli na malim ekranima, a sada je govorio o odsustvu iz medija, ali i savremenoj muzici i novim izvođačima u svetu šoubiza.

- Zašto me nema? Kružim po mom kraju na Dorćolu, obilazim prodavnice, pijace, od mnogih čujem to „što me nema“. Ima me na društvenim mrežama, tu objavljujem ono novo-staro. Što me nema na TV-u, pa urednici verovatno ne znaju da sam postojao. Ovo je, ipak, smena generacija - naglasio je muzičar.

- Kad je počela muzika da se gleda, tad je propala! To možete videti i po Evroviziji, kako se sve promenilo od Abe, recimo. Stvar je otišla nizbrdo. Gleda se kako je pevač obučen, kakav karmin ima, pa svetlosni efekti, koreografija, nemam želudac za to. Ne moram da protestujem, ali se melodija u pop muzici izgubila. Ne znam nijednu pesmu mnogih popularnih izvođača. Pevačice sve izgledaju isto. Danas nema diskografije, uspesi se potvrđuju ili izmišljaju - bio je iskren muzičar ,koji se osvrnuo i na ćerke, ali i vreme u penziji:

- One su dobro, odrasle su žene, imaju uspešne živote. Pružaju mi podršku u audio i video području, i Anita i Doris. Neću raditi nikakve nove projekte, povukao sam se, naradio sam se. Ostavio sam toliko toga iza sebe, i muzike, i šou-programa, emisija, koncerata. Hoću da se budim svakog dana da se stvari menjaju. Ljudi se teško menjaju - zaključio je Boris Bizetić za domaće medije.

"Uvek ću voleti Ševka"

Inače, Zoran Milojević Ševko, glumac, romanopisac i dobitnik Andrićeve nagrade, s kojim je Bizetić godinama sarađivao, umro je u 72. godini, a Boris se povodom toga oglasio na društvenim mrežama.

-Preminuo je naš višedecenijski prijatelj i saradnik Zoran Milojević Ševko. Imao je 71 godinu. Za prijatelje iz rane mladosti bio je poznat kao Bule, za većinu TV gledalaca kao Jablan iz „BB šoua“. Za nas je bio Ševko i Strikica. Ševko je bio sjajan komičar, imao je sposobnost da nauči neverovatno dugačke tekstove, ali i da dobro improvizuje. Voleo je i umeo da igra, pa je uvek bio deo plesne ekipe kada treba zajedno da izvedemo neku koreografiju. Osim urođenog osećaja za ritam, i dobrog muzičkog sluha, jedna od nama najdražih stvari u vezi sa Ševkom je što je bio fantastičan glasovni glumac. Zajedno smo uradili stotine BB Holivud sinhronizacija inostranih filmova, i on je tu uvek briljirao. Svoju karijeru je počeo kao kompozitor i tekstopisac za brojne pevače narodne muzike, zatim je u javnosti tridesetak godina bio prisutan kao glumac u našim raznim TV emisijama, uporedo s tim poslom bio je i radio voditelj, kolumnista, i pisac mnogih romana i zbirki. Osim svojih dela, iza sebe je ostavio decu i unuke. Nama ostaje mnoštvo uspomena na vreme koje smo proveli zajedno, privatno i poslovno. Ševko je bio dobar drug, duhovit i emotivan čovek, s kojim smo delili mnogo srećnih trenutaka. Uvek ćemo ga voleti. Boris, Anita i Doris -pisalo je u pevačevoj objavi na društvenim mrežama.