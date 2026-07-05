Veljko Ražnatović već neko vreme boravi na Kipru sa suprugom Bogdanom i sinovima, gde tradicionalno provode tople letnje mesece u svojoj porodičnoj kući u Aja Napi. Ova primorska lokacija predstavlja njihovo stalno letnje utočište, u kojem provode zajedničke trenutke u opuštenoj atmosferi.

Da porodica maksimalno uživa u sunčanim danima potvrđuje i nova slika koju je Veljko podelio sa javnošću, a na kojoj pozira sa suprugom Bogdanom. Par na fotografiji izgleda preplanulo i izuzetno nasmejano, jasno pokazujući da im boravak na moru i te kako prija.

Veljko se odlučio za sportsku i neformalnu varijantu, noseći plavu majicu, sportsku kapu i sportske naočare.

Bogdana je odabrala prirodan i ležeran izgled, obukavši pletenu letnju bluzu. Svoju kosu je vezala u jednostavnu, nisku punđu, dok je na licu imala velike naočare za sunce. Posebno je upečatljivo to što na sebi nije imala ni trunku šminke, čime je još jednom pokazala svoj prirodni izgled tokom odmora.

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