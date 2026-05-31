Da li prilikom angažovanja majstora tražite račun ili posao završavate gotovinskim plaćanjem bez fiskalne dokumentacije? Upravo to pitanje pokrenulo je burnu raspravu na Redditu, nakon što je jedan korisnik izneo iskustvo sa gradnje porodične kuće i otkrio koliko je novca, kako tvrdi, uspeo da uštedi.

Kako je vlasnik kuće navodno uštedeo desetine hiljada evra

Kako prenosi Kurir Biznis, korisnik je naveo da je tokom izgradnje kuće platio veći deo radova gotovinom. U pitanju su bili zemljani radovi, betoniranje, zidanje, krov, limarija, elektroinstalacije i drugi poslovi, dok je samo za manji deo radova dobio zvanične račune. Prema njegovim tvrdnjama, na taj način je izbegao značajan deo troškova i do sada uštedeo čak 41.000 evra.

Posebnu pažnju privukla je njegova tvrdnja da ga je kompletno krovište od oko 150 kvadrata, zajedno sa materijalom i radovima, koštalo 10.500 evra. Upravo taj detalj izazvao je veliki broj komentara i pitanja drugih korisnika.

Račun kao zaštita kada nešto pođe po zlu

Mnogi učesnici rasprave nisu osporavali mogućnost uštede, ali su upozorili na potencijalne probleme. Pojedini su istakli da račun predstavlja dokaz o izvedenim radovima i olakšava reklamaciju ukoliko se kasnije pojave nedostaci ili kvarovi. Drugi su podsetili da pojedine procedure i dokumentacija mogu biti važne tokom legalizacije, tehničkog prijema ili pribavljanja potrebnih dozvola.

Jedan korisnik naveo je da je za sve radove tokom gradnje tražio račune, iako je bio svestan da bi bez njih mogao da prođe jeftinije. Smatra da mu dodatni trošak donosi veću sigurnost i manje rizika u budućnosti.

Građani podeljeni oko rada „na ruke“

Rasprava je pokazala koliko su stavovi građana različiti kada je reč o plaćanju majstora. Dok jedni smatraju da se gotovinskim plaćanjem ostvaruju velike uštede, drugi veruju da račun pruža važnu zaštitu i garantuje veću pravnu sigurnost.

Bez obzira na različita mišljenja, objava je ponovo otvorila temu koja se često javlja tokom gradnje i renoviranja – da li je kratkoročna ušteda vredna mogućih problema koji mogu da se pojave kasnije.