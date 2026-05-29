Na samo nekoliko kilometara od Mionice, u selu Sanković, nalazi se lekoviti izvor poznat kao Banja Lepenica, mesto koje poslednjih godina privlači sve veći broj posetilaca iz svih krajeva Srbije.

Iako nije razvijena banja u klasičnom smislu, mnogi ovaj termalni izvor smatraju pravim prirodnim lečilištem. Voda bogata sumpornim jedinjenjima, prema iskustvima meštana i gostiju, može da pomogne kod različitih kožnih i reumatskih tegoba.

Savršeno mesto za odmor u prirodi

Sanković se nalazi u mirnom delu Kolubarskog okruga, okružen zelenilom, potocima i blagim brežuljcima. Od Beograda je udaljen svega oko sat i po vožnje, što ga čini idealnim izborom za jednodnevni izlet ili vikend beg iz grada.

U okviru kompleksa nalaze se dva velika otvorena bazena i jedan dečji bazen, koji se pune direktno vodom iz termomineralnih izvora temperature između 27 i 28 stepeni.

Posetioci posebno ističu blagotvorno dejstvo vode na psorijazu, ekceme, iritacije kože, reumatske probleme, ali i određene tegobe sa bubrezima. Mnogi tvrde da se poboljšanje primećuje već nakon nekoliko kupanja.

Dodatna posebnost ovog mesta jeste činjenica da voda ne prolazi kroz intenzivne hemijske tretmane kao u većini klasičnih bazena, već neprekidno dolazi iz prirodnog izvora. Zbog toga mnogi kupanje u Sankoviću opisuju kao pravi povratak prirodi.

Tokom letnjih meseci ovde se mogu videti porodice koje ceo dan provode u hladu drveća i letnjikovaca, uživajući u miru i čistom vazduhu.

Noćenje već od 2.500 dinara

Meštani pričaju da je lekovitost izvora poznata decenijama i da su nekada ljudi dolazili čak zaprežnim kolima kako bi zahvatili vodu i nosili je svojim kućama.

Stariji stanovnici ovog kraja veruju da voda posebno pomaže kod rana i problema sa zglobovima, pa nije neobično da pojedini gosti dolaze svake godine i ostaju po nekoliko nedelja.

Za razliku od poznatih banjskih centara, ovde nema luksuznih hotela i velikih spa kompleksa, ali upravo ta jednostavnost privlači ljude željne odmora i tišine. U okolini se mogu pronaći privatni apartmani i sobe po cenama od 2.500 do 5.000 dinara za noć, dok su ulaznice za bazene među najpovoljnijima u Srbiji.

Domaća hrana i poznata izletišta u blizini

Posebnu draž ovom kraju daju domaća kuhinja i lokalni proizvodi. Posetioci često obilaze obližnja domaćinstva gde mogu da probaju domaći sir, kajmak, rakiju i tradicionalne specijalitete valjevskog kraja.

U neposrednoj blizini nalaze se i popularna izletišta Rajac i Divčibare, pa mnogi turisti boravak u Sankoviću kombinuju sa obilaskom planinskih predela zapadne Srbije.

Iako još nije postao masovna turistička destinacija, Sanković iz godine u godinu privlači sve više ljudi koji traže mir, prirodu i povoljniju alternativu skupim velnes centrima. Upravo zbog toga mnogi ga danas smatraju jednim od skrivenih bisera Srbije.