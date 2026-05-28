Na oglasima se pojavila kamp prikolica koja je odmah privukla pažnju zbog svoje cene i kapaciteta. Vlasnik Aleksandar prodaje kamp prikolicu za 2.800 evra, koja je prema njegovim navodima namenjena za boravak najmanje pet osoba i spremna je za korišćenje bez dodatnih ulaganja.

Prema opisu, prikolica je u očuvanom stanju kako spolja, tako i iznutra. Posebno se ističe uredan i održavan enterijer, kao i činjenica da nije bilo potrebe za dodatnim popravkama ili renoviranjem.

Vlasnik naglašava da prikolica nema problema sa vlagom ili oštećenjima. Kako se navodi u oglasu, konstrukcija je čvrsta, prozori su potpuno funkcionalni, a unutrašnjost je suva i bez tragova prokišnjavanja.

– Ne propušta vodu nigde, unutra je prijatan miris, a pod je u odličnom stanju – stoji u opisu oglasa.

Dimenzije prikolice su 5,6 metara dužine bez rude, dok je širina 2,2 metra, što omogućava relativno komforan boravak za više osoba tokom putovanja ili kampovanja.

Dodatnu prednost predstavlja činjenica da prikolica poseduje danske papire, što potencijalnim kupcima ostavlja opciju uvoza, carinjenja ili korišćenja kao stacioniranog objekta.

Pored toga, prodavac nudi i mogućnost dogovora oko transporta i dovoza prikolice na adresu kupca, dok se sve dodatne informacije mogu dobiti direktnim kontaktom putem telefona, piše Blic