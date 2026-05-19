Lukovska banja, okružena gustim šumama i čistim planinskim vazduhom, predstavlja jedno od najlepših i najmirnijih mesta u Srbiji za odmor, oporavak i beg od svakodnevnog stresa. Ova banja je posebno poznata po bogatstvu termomineralnih izvora – njih čak 37, sa temperaturom vode koja dostiže i do 65°C, što je svrstava među najtoplija i najbogatija prirodna lečilišta u regionu.

Specijalizovani prostor Kupatilo kralja Milutina omogućava balneoterapijske kupke u vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, obogaćenoj sumporom i ugljen-dioksidom. Temperatura vode u kupatilima kreće se od 42 do 44 stepena Celzijusa, što doprinosi dubokom opuštanju mišića, poboljšanju cirkulacije i ubrzanoj regeneraciji tkiva. Ove kupke posebno su korisne za terapiju reumatskih oboljenja, sportske povrede i rehabilitaciju mišićno-koštanog sistema.

Prirodni inhalatorijum, smešten uz samu obalu reke, pruža dodatne terapijske mogućnosti. Vazduh zasićen vodonik-sulfidom (H2S) ima dokazano lekovito dejstvo na disajne puteve, čineći boravak u banji još efikasnijim za oporavak i preventivu.

Kompleks Lukovske banje obuhvata hotele Bela Jela, Jelak i Kopaonik, koji gostima nude udoban smeštaj i savremene wellness sadržaje, uz stručnu medicinsku i terapeutsku negu. Cene noćenja su izuzetno pristupačne – prosečno oko 2.000 dinara po osobi, dok apartmani i dvokrevetne sobe koštaju od 2.993 do 3.803 dinara, što ovu banju čini dostupnom i za kraći odmor ili produženi wellness vikend.

Bez obzira na to da li dolazite radi lečenja, oporavka, prevencije ili jednostavno želite miran beg u prirodu, Lukovska banja pruža savršen balans između relaksacije, zdravstvenih benefita i netaknute prirode, čineći je destinacijom koju svakako vredi posetiti, piše Kamatica.